Politisches Klimagebet: EKD-Präses Heinrich bekennt Farbe

Bisher hat sich die neue Vorsitzende des Parlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit politischen Statements zurückgehalten. Fünf Tage vor der Bundestagswahl positioniert sich die EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich klar für mehr Klimaschutz. Am Dienstagabend lädt sie gemeinsam mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future zum "politischen Klimagebet" ein.

Die Ziele von Fridays for Future, sagt Anna-Nicole Heinrich im BR-Gespräch, gingen mit den christlichen Grundwerten einher – schon Generationen von Kirchenmitgliedern hätten sich für Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt. Die Tradition des "politischen Nachtgebets" verbindet politische Information mit Liturgie, bislang ging es dabei meist um Krieg, Unterdrückung und Armut. Das Format "politisches Klimagebet" ist neu. Anna-Nicole Heinrich, die selbst noch studiert, betont, es sei ihr ein Anliegen, dass ihre Kirche als bestens vernetzte Organisation noch stärker die globale Perspektive einbringe.

Kein Geld mehr für fossile Brennstoffe

Erst vor ein paar Tagen hatten die christlichen Klimaschützer von "Christians for Future" mit Unterschriftenlisten und einem Forderungskatalog mehr Engagement der evangelischen und katholischen Kirche für den Klimaschutz gefordert. Unter anderem wollen sie, dass die Bistümer und Landeskirchen in Zukunft kein Geld mehr für fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas ausgeben und dass die Kirchen sich öffentlichkeitswirksam und persönlich für das Thema Klimagerechtigkeit einsetzen, auch auf Demos, Mahnwachen oder in öffentlichen Gebeten – selbst auf die Gefahr hin, dass sie "anecken" oder "böse Leserbriefe" erhalten, sagte Georg Sauerwein, Theologe und Mitglied der "Christians for Future" im BR-Interview.

Anecken könnte auch EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich, wenn nun die Frontfrau des Evangelischen Kirchenparlaments mit dem "politischen Klimagebet" die Gemeinsamkeiten mit Fridays for Future betont, wird sie sicher nicht alle Gläubigen in der evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer Seite haben. Obwohl Heinrich selbst kein Mitglied bei Fridays for Future oder einer der christlichen Unter-Gruppierungen wie "Christians for Future" ist, solidarisiere sie sich eindeutig mit diesen Bewegungen, betont sie: "Ich bin Christin, ich möchte in Zukunft auf unserem Planeten gut leben und ich setze mich ein für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz."

Online-Teilnahme via Zoom

Das digitale politische Klimagebet am 21.9. um 20.00 Uhr mit Anna-Nicole Heinrich und Luisa Neubauer wird von der Berliner Kirche "Spirit and Soul" organisiert und findet in der Reihe "politisches Nachtgebet" statt, zu dem regelmäßig prominente Gäste eingeladen werden. Mit dem Klimagebet wollen die OrganisatorInnen an die Konsequenzen des Klimawandels erinnern und Christinnen und Christen dazu ermuntern, sich ihrer Verantwortung zu stellen: "Unsere Ohnmacht darüber, dass wir als Bürger*innen eines der reichsten und CO2 emissionsstärksten Länder in den Klimawandel verstrickt sind, bringen wir im Gebet vor Gott", heißt es in der Einladung.