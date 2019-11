Politische DDR-Häftlinge 1989: Den Mauerfall im Knast verpasst

Anne Hahn und Norbert Grohmer verbindet ein unglaubliches Schicksal: Die Wende in der DDR verbrachten sie im Knast. Anne Hahn, weil sie versuchte, aus der DDR zu fliehen. Norbert Grohmer, weil er für den Bundesnachrichtendienst spionierte - aus Überzeugung. "Also, ich muss wirklich sagen aus Idealismus, auch für das Land. Ich habe schon als Kind nicht verstanden, warum das Land geteilt ist. Dass der eine das durfte und der andere durfte das andere nicht", sagt Grohmer.

Reaktionen des Wachpersonals vor der nahenden Grenzöffnung

Norbert Grohmer wurde von der Außenwelt völlig abgeschottet. Er wusste monatelang nicht, was draußen geschah. Er habe keinen Kontakt zu anderen haben dürfen, sei völlig isoliert gewesen. Er bekommt nicht mit, wie Honecker am 7. Oktober ein letztes Mal seine DDR feiert, während die Staatsmacht friedliche Demonstranten niederprügelt. Anne Hahn dagegen spürt im Knast eine wachsende Unsicherheit beim Wachpersonal.

"Da habe ich schon bemerkt: Ok, hier liegt ein Land in den letzten Zügen. Wir haben die 'Internationale' gesungen auf dem Freigang am 7. Oktober zum Republikgeburtstag. Wir haben schon ein bisschen was gemacht, im Rahmen, der uns zur Verfügung stand. Das wurde nicht mehr geahndet. Und daran hat man gemerkt: Irgendetwas ist anders!" Anne Hahn, ehemalige politische Gefangene

Kurz vor dem Mauerfall darf sie mit anderen Gefangenen die Ausreisen von DDR-Bürger aus Ungarn sogar im DDR-Fernsehen mitverfolgen, wie sie erzählt: "Im Fernsehraum auf unserer Etage war auf einmal eingeblendet, wie Menschen mit dem Trabbi in Ungarn über diese inzwischen geöffnete Grenze fahren und da bricht neben mir eine Frau zusammen und sagt: 'Mein Mann!' und weint und sagt: 'Da ist er.'"

Amnestie für politische Gefangene der DDR

Am 27. Oktober erlässt die DDR-Regierung eine Amnestie, vor allem für politische Gefangene. Diese Amnestie wird allerdings zum Zeitpunkt des Mauerfalls gerade erst umgesetzt. Norbert Grohmer merkt davon nichts. Den 9. November verbringt er isoliert in Haft im berüchtigten Stasi-Knast von Bautzen. Völlig ahnungslos.

"Es sollte irgendetwas sein. Aber etwas Genaues wusste man nicht. Schon gar nicht, dass die Mauer gefallen ist. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen und ich hätte es auch gar nicht geglaubt, muss ich echt sagen." Norbert Grohmer, ehemaliger politischer Gefangener

Was in der Nacht des 9. November wirklich geschah, erfährt Anne Hahn in einem Frauengefängnis nahe der Grenze zu Bayern am nächsten Morgen: "Das ging los, als beim Frühstück die Kriminellen alle herübergerufen haben so zu uns: 'Die Mauer ist auf und ihr sitzt noch hier! Haha.' Mit sehr viel Schadenfreude und Gelächter. Das Wachpersonal war sehr unruhig."

Endlich aus dem Knast raus

Eine Woche später, nach gut sechs Monaten Haft - am Ende in einem Gefängnis nahe der bayerischen Grenze - wird Anne Hahn endlich entlassen. Sie ist eine von tausenden Häftlingen, die im Zuge einer Amnestie bis Ende November 1989 freikommen.

"Man hat gewartet von Tag zu Tag, dass man rauskommt und das Wachpersonal wurde immer freundlicher, immer bunter. Man sah dann, die waren schon einkaufen in Hof. Es waren komplette Auflösungserscheinungen." Anne Hahn, ehemalige politische Gefangene

Norbert Grohmer dagegen kommt erst Ende Dezember frei. Vor dem Knast wartet ein Bus. Er hatte Angst, in letzter Minute erschossen zu werden: "Jetzt fahren wir raus auf irgendein Feld und das ist es dann gewesen", erinnert er sich. "Das war 1945 genauso, da wurden noch die Spuren beseitigt. Vielleicht sind wir die Spuren. Ich habe nicht daran geglaubt, dass wir wirklich nach Berlin fahren. Das war der 20. Dezember 1989. Vor Weihnachten sind wir noch rausgekommen."

Erinnerungen an den Mauerfall 30 Jahre später

Das Ganze ist mittlerweile fast 30 Jahre her. Anne Hahn und Norbert Grohmer haben sich erst nach der Entlassung kennengelernt. Heute ist Berlin wieder eine vereinte Stadt, die beiden treffen sich am Brandenburger Tor: "Es hat nicht mehr die Anmutung von damals. Aber schön, es ist normal! Es ist einfach mitten in der Stadt. Die Leute gehen durch, wunderbar. So soll es sein", sagt Anne Hahn.

Und Norbert Grohmer erzählt: "Ich habe 1990 mit meiner Frau unter dem Brandenburger Tor eine Flasche Champagner getrunken im Freien. Das weiß ich noch. Das war unser Gefühl für Berlin gewesen. Hat sich die Sache doch ein bisschen gelohnt. Ist schon in Ordnung so. Ist gut."