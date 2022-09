Unter Strom: Politisch Verantwortliche und die Energiekrise

Gelassenheit ist angesichts der multiplen Krisen gar nicht so einfach. Noch nicht einmal für einen so erdverbundenen Niedersachsen wie den SPD-Co-Vorsitzenden, Lars Klingbeil. Der spricht von "wahnsinnigen Herausforderungen", jeden Tag komme etwas dazu.

Krisen an allen Ecken und Enden

Ukraine-Krieg, Energie-Krise, Inflations-Gefahr. Es brennt gefühlt an allen Ecken. Bei so viel Krise muss die Koalition aus SPD, Grünen und FDP schon mal Nachtschichten einlegen, obwohl man das – Stichwort familienfreundliche Arbeitszeiten – gar nicht wollte.

22 Stunden rangen die drei Ampel-Parteien im jüngsten Koalitionsausschuss um Entlastung und den richtigen Weg. Äußerst kräftezehrend, zumal drei sehr unterschiedliche Partner zusammenkamen. Klingbeil möchte nicht, dass diese Nachtsitzungen einreißen, "wo Politiker dann schwer übermüdet irgendwelche Entscheidungen treffen".

Größtes Sorgenthema "Energie"

Aber gerade beim Reiz-Thema Energie sieht der SPD-Chef Grund für Optimismus: Man müsse die Wucht der Krisen nutzen, um das Land anders aufzustellen, besser aufzustellen, um bei der Energiepolitik beispielsweise die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren.

Fehler der Vergangenheit, daran war auch die SPD beteiligt, als sie sich allzu willig in die Abhängigkeit von damals billigem russischem Erdgas begab. Das muss nun korrigiert werden - was auch bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger mit den hohen Preisen nicht alleine gelassen werden sollen. "Wir müssen reden" heißt es, wenn Klingbeil im Land unterwegs ist, wie zuletzt im Landtagswahlkampf im niedersächsischen Oldenburg. Vor allem beim Thema Energie ist der Redebedarf groß. Ebenso groß sind Angst und Sorgen. Lars Klingbeil versucht, allen Fragestellern aufrichtig zu antworten, und er sagt auch das: "Das werden eineinhalb bis zwei sehr harte Jahre."

FDP setzt auf Atomkraft

Auch in Niederbayern muss sich der Bundestagsabgeordnete Muhanad Al-Halak (FDP) den Fragen der Bürger rund um die Energiekrise stellen. Wie viele seiner Parteikollegen wirbt der 33-Jährige in diesen Tagen für eine Verlängerung der Atomkraftwerke – in der Hoffnung, künftig zumindest ein bisschen die Strompreise zu drücken. Keine einfache Frage, findet Al-Halak. "Ist es richtig, jetzt die Atomkraftwerke zu verlängern? Also vor einem Jahr hätte ich gesagt: nein. Das ist echt nicht einfach."

Die steigenden Energiepreise und die Angst vor Stromausfällen zwingen ihn zu seiner neuen Position, wie er erklärt. Eine Position, für die Al-Halak bei sich zu Hause im Wahlkreis Freyung-Grafenau wenig Applaus erntet. Stichwort: Atommüll.

FDP: Das dritte Entlastungspaket - gut, aber nicht genug

Die Stimmung aus der Heimat nimmt Al-Halak mit nach Berlin und mit in den Bundestag. Für den FDP-Abgeordneten ist das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition zwar richtig, aber dennoch zu wenig. Das Credo der FDP: Entlasten, aber die Mehrheit auch tatsächlich treffen. Richtung Mittelstand und Geringverdiener. Die Bundesregierung müsse nachlegen, sonst kippt die Stimmung unter den Leuten, davon ist der junge Abgeordnete überzeugt. Die Lage für die FDP ist zusätzlich prekär: Der Trend in den Umfragen zeigt seit Monaten nach unten.

Opposition in Zeiten von Energieunsicherheit

Die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz eilt gerade aus ihrem Büro auf die Fraktionsebene im Bundestag. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union und hatte gehofft, dass es ruhiger wird in der Opposition, aber: falsch gedacht. Die von der Regierung ausgerufene Zeitenwende treibt auch die Opposition um. In schwierigen Zeiten muss man zusammenhalten, findet sie. Nur, dafür müsste die Ampelregierung etwas freundlicher sein und die Opposition an der ein oder anderen Stelle auf ihre Seite ziehen.

Die Regierung kontrollieren, den Finger in die Wunde legen, aber wenn es darauf ankommt, auch mit der Regierung stimmen, so sieht Lindholz die Aufgabe der Opposition. Beim Thema Energiesicherheit habe die Unionsfraktion eigene Vorschläge gemacht, über die wolle die Regierung nicht einmal sprechen. Bis Ende 2024 will die Union die AKW-Laufzeiten verlängern. Da müssten sich die Grünen halt bewegen - und Pragmatismus zeigen.

CSU nennt Ampelkoalition "selbstgefällig"

Noch mehr genervt als von den Grünen ist sie allerdings von den anderen beiden Ampelparteien: Die SPD tue so, als habe sie nie mit der Union regiert - und die FDP scheine die Union gar nicht mehr zu kennen. Lindholz nennt das "selbstgefällig". Die Ampel sei ziemlich von oben herab: manche Kolleginnen und Kollegen zeigten ihr sehr deutlich, wer nun regiert, und wer eben nicht. Die CSU-Abgeordnete hält das für nicht besonders klug, denn "man sieht sich im Leben immer zweimal, und deswegen sollte man auch immer sehr vorsichtig sein."

Viel Stress und wenig Schlaf im Klimaministerium

Ein kurzes Telefonat am Abend – mehr gibt der Terminkalender von Franziska Brantner momentan nicht her. Die Grünen-Politikerin ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium – und stolz auf den Output ihres Hauses: Da werde so viel geleistet und viele gingen die Extrameile und arbeiteten bis spät, übers Wochenende.

Wäre das Ministerium ein Kraftwerk, würde man sagen: Es fährt unter Volllast: Den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen, Flüssiggasterminals bauen, Gasspeicher füllen, Firmen vor der Pleite retten – kurzum: dafür sorgen, dass in diesem Winter nicht Lichter und Heizungen ausgehen. Gesetzentwürfe müssen so schnell entstehen, dass dabei auch etwas schief geht. Beispiel: Gas-Umlage. Franziska Brantner kennt die Gemengelage. Ihr Anspruch: Keine Fehler zu machen. Aber wenn Fehler passierten, diese dann so schnell wie möglich zu korrigieren.

Wirtschaftsminister Habeck unter Beschuss

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) muss sich viel Kritik anhören, weil er in einer Talkshow missverständlich über Insolvenzen redet. Die Opposition im Bundestag wirft dem Grünen vor, überfordert zu sein. Parteifreunde raten Habeck, mal wieder auszuschlafen. An das letzte Mal Ausschlafen kann sich auch Habecks Staatssekretärin Brantner nicht mehr erinnern. Und selbst die Stunden, die man schlafe, arbeite es im Kopf häufig weiter. Keine einfachen Zeiten. In Krisenzeiten könne man aber auch zeigen, was in einem stecke. Franziska Brantner ist zuversichtlich und muss jetzt das Telefonat beenden. Der nächste Termin steht an.