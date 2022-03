Politikwissenschaftler: Atomare Gefahr "wenig wahrscheinlich"

Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck traut Putins Rückzug nicht. Am Dienstag hatte Russland angekündigt, die Kampfhandlungen um Kiew und Tschernihiw zurückzufahren. Was Russland als Verringerung des militärischen Beschusses verkaufen wollte, sei nichts anderes gewesen als eine Re-Gruppierung der Streitkräfte zur Vorbereitung einer Offensive in den nächsten Wochen, führt Mangott im Interview mit BR24 aus.

Russlands Ziel: Ukrainische Kapitulation

Das Ziel Russlands sei die politische Kapitulation der ukrainischen Regierung, analysiert er. Die Gespräche seien dabei so etwas wie die Vermittlung russischer Forderungen, womit Russland eine Art "Diktat-Frieden" erreichen möchte, ohne wirklich auf die Wünsche und Forderungen der ukrainischen Seite einzugehen. "Ernsthafte Verhandlungen gäbe es nur, wenn sich das Kriegsglück gegen Russland wenden würde", sagt Mangott.

Atomare Gefahr wenig wahrscheinlich

Die atomare Eskalationsgefahr ist nach Ansicht des Politikwissenschaftlers in den letzten Wochen zwar wahrscheinlicher geworden. Dennoch erachtet Mangott sie noch immer als "wenig wahrscheinlich".

Mangott machte im Interview auch klar: Ein Gas-Boykott würde Russland wirtschaftlich und finanziell sehr schaden, aber das würde den Krieg nicht aufhalten. "Die Kriegsanstrengung ginge trotzdem weiter. Darauf zu hoffen, dass Putin plötzlich die Truppen aus der Ukraine abzieht, ist illusionär."