Politikwechsel auf dem Prüfstand

Wolfgang Bosbach zum Koalitionsvertrag: CSU eigentliche Gewinnerin

Bosbach macht auch klar: Während CDU und SPD noch darum stritten, wessen Handschrift der Vertrag nun eher trage, stehe die eigentliche Gewinnerin längst fest - die CSU. Sie habe sich "in allen wesentlichen Punkten durchgesetzt."

Gleichzeitig erinnert Bosbach: Beim Thema Migration, gebe es weiterhin einen offenen Dissens. Während die SPD für einen Stopp der irregulären Migration auf die Zustimmung aller Nachbarländer pocht, zeige sich die Union den Nachbarn gegenüber entschlossener. Damit sei man nicht darüber hinausgekommen, was bereits im Sondierungspapier vereinbart wurde. Deshalb gilt laut Bosbach: "Es bleibt abzuwarten, was in Gesprächen mit den Nachbarn erreicht werden kann."

Überhaupt müsse beim Koalitionsvertrag noch einiges konkretisiert werden. Derzeit sei das noch "so eine Mischung aus Pathos und Pragmatismus", so Bosbach gegenüber Kontrovers. Sicher sei allenfalls eines: Um den Verhandlungsgewinner Markus Söder müsse sich die CDU in Berlin trotzdem keine Sorgen machen: Der sei "doch überhaupt nicht der Typ, der der geliebten Schwesterpartei irgendwelche Probleme bereiten wird". Sagt er - und lächelt vielsagend.