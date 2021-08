Politikforscherin Münch: Laschet austauschen? "Utopisch!"

Aus Sicht von Politikforscherin Ursula Münch wird es für die Unionsparteien schwierig, den Negativtrend in den Umfragen noch umzudrehen. Zum einen sei die Zeit knapp, sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing am Samstagabend in der BR24 Rundschau, zum anderen würden viele Menschen demnächst mit der Briefwahl anfangen – "und das wird diesmal ein großer Anteil werden".

Andererseits seien CDU und CSU aber grundsätzlich Parteien, die die Bundesrepublik jahrzehntelang geprägt hätten – "da erinnert sich vielleicht der eine oder andere doch daran".

Söder: Spitze gegen Laschet

Beim Start der Unionsparteien in die heiße Wahlkampfphase heute in Berlin mit Laschet, Söder und Merkel hat Münch eine Spitze des bayerischen Ministerpräsidenten gegen Kanzlerkandidaten herausgehört: "Sein Wunsch, dass doch jetzt endlich mal 'ein vernünftiger Wahlkampf' beginnen solle. Das war schon so eine kleine Spitze. Ansonsten war's anscheinend eher ein unvernünftiger Wahlkampf."

Bemerkenswert fand die Politologin, dass Markus Söder Laschet relativ oft direkt angesprochen und immer wieder von "dem Armin" gesprochen habe. Laschet bescheinigte sie, nun im "Kanzler-Wahlkampf-Modus" zu sein. "Er war für seine Verhältnisse relativ kämpferisch, er war recht konzentriert. Also, ich würde sagen, das war insgesamt ein recht guter Auftritt."

Laschet auswechseln? Wie soll das gehen?

Als "utopisch" beurteilte Münch Gedankenspiele, den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin fünf Wochen vor der Wahl wegen schlechter Umfragewerte auszuwechseln. "Wie soll das gehen? Das würde ja bedeuten, dass Laschet rausgeschmissen wird. Und wir können uns alle vorstellen, was das mit der CDU machen würde und auch mit dem Verhältnis CDU/CSU."

Münch: Umgang mit Krisen vor der Wahl wichtig

Auf die Frage, ob Corona-Pandemie, Hochwasserkatastrophe und die dramatische Lage in Afghanistan den Regierungsparteien Stimmen bringe, weil die Wählerinnen und Wähler ihnen in Krisen mehr vertrauten, meinte Münch: "Es kommt natürlich darauf an, wie man mit den Krisen umgeht. Wenn die Leute den Eindruck haben, dass der Staat, dass die Politiker nicht wirklich handlungsfähig sind, dass da eine gewisse Ohnmacht da ist, dann entfremdet das eher von der Politik. Und dann geht man vielleicht auch nicht zum Wählen." Aber auch da, so Münch, könne man noch besseres Krisenmanagement an den Tag legen.

Wahl: Politologin erwartet Dreier-Koalition

Aufgrund der Wahlumfragen geht die Politologin davon aus, dass es nach der Wahl eine Regierungskoalition aus drei Parteien geben wird. Denkbar sei neben einer sogenannten Jamaika-Koalition (Union, Grüne, FDP) auch eine Ampel (SPD, FDP, Grüne).