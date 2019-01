Politiker verurteilen Angriff auf Bremens AfD-Chef

Mehrere Angreifer haben den Bremer AfD-Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz attackiert und schwer verletzt. Die Tat habe sich am Montagnachmittag nahe dem Theater am Goetheplatz in der Bremer Innenstadt ereignet, teilte die Polizei mit.

AfD: Magnitz mit Kantholz angegriffen

Nach Angaben der Bremer AfD auf Facebook war Magnitz auf dem Rückweg vom Neujahrsempfang des "Weser-Kuriers" in der Kunsthalle, als ihm mehrere Personen auflauerten. Die Männer seien vermummt gewesen. "Mit einem Kantholz schlugen sie ihn bewusstlos und traten weiter gegen seinen Kopf, als er bereits am Boden lag", erklärte die Partei.

Foto zeigt AfD-Politiker mit schweren Kopfverletzungen

Der AfD-Bundestagsabgeordnete soll dabei besonders am Kopf verletzt worden sein, aber auch am Rücken und der Schulter. Ein Bauarbeiter sei eingeschritten und habe den Angriff beendet. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD Bremen, Jürgewitz, spricht von einem Mordversuch. Auf einem Foto, das der Landesverband verbreitet, ist Magnitz im Krankenhaus mit einer schweren Kopfverletzung zu sehen.

Staatsschutz und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zum Gesundheitszustand des Politikers oder zu Details zum Überfall. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen leiteten Ermittlungen ein. Es sei von einer politisch motivierten Tat auszugehen.

Politiker reagieren empört

Zahlreiche AfD-Politiker verurteilten den Angriff, wie auch Vertreter anderer Parteien. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir twitterte am frühen Dienstagmorgen, er hoffe, dass der oder die Täter bald ermittelt und verurteilt werden. "Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. #nazisraus aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates!"

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs schrieb am Dienstagmorgen bei Twitter: "gewalt geht garnicht. gegen niemanden. extremismus jeder art ist mist. ich wünsche gute besserung!" Kahrs gilt als einer der schärfsten Kritiker der AfD im Bundestag.

Bremer Senat warnt vor "Spaltung der Gesellschaft"

Der rot-grüne Bremer Senat zeigte sich erschüttert über den Angriff und warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Wir sind entsetzt über den schlimmen Angriff und verurteilen diese Gewalttat auf das Schärfste", erklärten Bürgermeister und Senatspräsident Carsten Sieling, Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) sowie Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) am Dienstag gemeinsam.

Bremer Polizei arbeitet unter Hochdruck

Die Bremer Polizei arbeite mit Hochdruck daran, "die feigen Angreifer zu ermitteln und festzunehmen", erklärte die Landesregierung. Keine Überzeugungen und keine Kritik rechtfertigten Gewalt gegen politisch Andersdenkende. Die Regierung verurteilte die Tat auf das Schärfste. "Wer diesen Weg beschreitet, spaltet unsere Gesellschaft und polarisiert."

Vergangene Woche: Explosion vor AfD-Parteibüro in Döbeln

Die AfD war bereits in der vergangenen Woche Ziel mehrerer Angriffe geworden. Vor einem Parteibüro im sächsischen Döbeln kam es am Donnerstag zu einer schweren Explosion. An dem Gebäude entstand ein erheblicher Schaden. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen. Am Wochenende wurden in Niedersachsen das Haus eines emsländischen AfD-Kreistagsabgeordneten beschmiert. In Berlin bewarfen Unbekannte ein Parteibüro in Berlin mit Farbbeuteln.