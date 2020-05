05.05.2020, 14:23 Uhr

Politiker-Gedränge in Aufzug: Erste Ermittlungen beendet

Das Bild, auf dem sich Jens Spahn und andere Politiker, in der Corona-Krise in einen vollen Aufzug drängen, ist in die Kritik geraten und hat zu mehreren Strafanzeigen geführt. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall jetzt wieder abgegeben.