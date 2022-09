Politiker fordern Reform der ARD

Der Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, Rainer Robra, hat eine grundlegende Reform und eine Profilschärfung der ARD gefordert. Die ARD solle regionaler aufgestellt werden, damit es nicht "mehr vom Gleichen" parallel im Ersten und im ZDF gebe, sagte der Medienpolitiker in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Bayerns Medienminister Florian Herrmann, der auch Mitglied im BR-Rundfunkrat ist, wollte sich auf Anfrage von BR24 zu dem Thema nicht äußern.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich für eine stärkere Konzentration der Öffentlich-Rechtlichen auf den Informationsauftrag ausgesprochen; dazu brauche es nicht zwei konkurrierende Fernsehanstalten.

Gewerkschaften: Keine Schwächung der Öffentlich-Rechtlichen

Dem hat die Gewerkschaft Verdi vehement widersprochen: Eine Schwächung oder Abschaffung des Ersten bedeute Programmeinschränkungen für einige der erfolgreichsten TV-Formate wie Tagesschau, Tagesthemen, Tatort oder Politikmagazine, kritisiert Matthias von Fintel, Leiter des Verdi-Bereichs Medien.

Auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert angesichts der Affären beim rbb und anderen Anstalten eine Stärkung, keine Schwächung der Rundfunkfreiheit in Deutschland. Tagtäglich, besonders aber in Krisensituationen, sei unabhängige und kritische Berichterstattung unverzichtbar, so der DJV-Vorsitzende Frank Überall. Allerdings sei ein Ausbau der Compliance-Regeln in der ARD notwendig. Mit Compliance ist die Einhaltung von eingegangenen Verpflichtungen gemeint.

Robra: Bessere Kontrolle notwendig

Doch die interne Kontrolle hat beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), wo es um Verschwendung, Vorteilsnahme und Untreue geht, offenbar versagt. Die Vorsitzenden von Verwaltungs- und Rundfunkrat sind inzwischen zurückgetreten. Gegen den Chef des Verwaltungsrates, Wolf-Dieter Wolf, ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft genauso wie gegen die inzwischen fristlos entlassene rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.

Staatskanzleichef Robra kritisiert nicht nur beim rbb zu viel Machtfülle durch die so genannte Intendantenverfassung; er möchte sie durch einen Vorstand ähnlich wie bei Aktienunternehmen ersetzt sehen. Dann könnten die Intendantinnen und Intendanten keine "einsamen Entscheidungen" mehr fällen.

Heftige Vorwürfe gegen NDR-Führungspersonal

Nachdem nicht zuletzt durch ein Rechercheteam beim rbb selbst weitere Aspekte der Affäre, z.B. ein Bonus-System für Führungspersonal, aufgedeckt worden sind, werden auch Ungereimtheiten bei anderen Landesrundfunkanstalten bekannt. Beim NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein geht es um möglichen Einfluss der Programmverantwortlichen auf die politische Berichterstattung aus diesem Bundesland. Deswegen sind diese Woche der Chefredakteur und die Politikchefin freigestellt worden; einen Tag später ließ sich auch der Landesdirektor, Volker Thormälen, beurlauben. Die Belegschaft machte ihrem Unmut live in einer NDR-Sendung, dem "Schleswig-Holstein Magazin", Luft.

Auch Kritik am BR

Wegen hoher Abfindungen für ausgeschiedene Direktoren werden der BR ebenso kritisiert wie das Deutschlandradio. Dabei geht es immer auch um die Kontrolle von Finanzen und Verträgen, für die die Verwaltungsräte zuständig sind. Robra spricht sich daher für mehr Profis in diesen Gremien aus. Sie sind in den einzelnen Rundfunkanstalten sehr unterschiedlich besetzt. Während es beispielsweise beim rbb keinerlei Vorgaben gibt, wer in den Verwaltungsrat gewählt werden kann, ist beim BR, WDR und anderen vorgeschrieben, dass die Mitglieder über medienrechtliche oder -wirtschaftliche Kompetenz verfügen oder Wirtschaftsprüfer sein müssen.

Kontrollgremien stärken?

Im neuen Medienänderungsstaatsvertrag, der gerade politisch auf Länderebene diskutiert und noch in diesem Herbst verabschiedet werden soll, wird außerdem eine Stärkung der Aufsichtsgremien vorgesehen. Dazu ist nach Ansicht von Rundfunkräten eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung sowie die Einbeziehung von externen ExpertInnen notwendig. Rundfunk- und Fernsehräte sind vor allem für Fragen rund ums Programm, Verwaltungsräte für die finanzielle Kontrolle zuständig. Ilse Aigner, die als Präsidentin des Bayerischen Landtages qua Amt Mitglied des BR Verwaltungsrates ist, sieht die Gremien beim BR insgesamt gut aufgestellt.