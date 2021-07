Politiker fordern besseren Schutz von Kindern vor Corona

Mehrere Politiker fordern, Kinder und Jugendliche besser vor einer Corona-Infektion zu schützen. SPD-Chefin Saskia Esken sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Irrglauben, Kinder und Jugendliche seien nicht gefährdet." Durch den fehlenden Impfschutz seien die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch wie in der Altersgruppe über 50 Jahren.

"Die Gesundheit ebenso wie die Bildungs- und Entwicklungschancen der jungen Generation müssen jetzt im Vordergrund stehen", forderte Esken. Long-Covid-Folgen wie Fatigue-Erscheinungen könnten jungen Menschen eine gute Zukunft für lange Zeit verbauen.

Sorge vor Corona-Herbst in Schulen und Kitas

Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte größere Anstrengungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. "Wir laufen mit Ansage in einen zweiten Corona-Herbst, und wieder unternimmt die Bundesregierung viel zu wenig, um Kitas und Schulen zu sichern", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nötig sei ein "Kita- und Schulgipfel, damit sich dieses Planungsversagen nicht wiederholt". Mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante sei keine Zeit mehr zu verlieren.

Bei dem Gipfeltreffen sollten Bund und Länder gemeinsam mit Fachleuten aus Medizin und Pädagogik einen Leitfaden für die Zeit nach den Ferien erarbeiten, schreiben Göring-Eckardt und die Grünen-Abgeordneten Kordula Schulz-Asche und Janosch Dahmen in einem Positionspapier. "Dazu gehören auch mindestens die Beibehaltung, besser noch der Ausbau von regelmäßigen Tests in Schulen und Kitas, einheitliche Maskenregeln sowie die gezielte Erfassung der altersspezifischen Inzidenz in den Landkreisen und kreisfreien Städten." Außerdem müsse der Einbau von Filteranlagen schneller vorankommen.

Schäuble für Impfung von Jugendlichen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnte vor neuen Schulschließungen und sprach sich für die Impfung von Jugendlichen aus. "Man sollte Jüngere impfen, wenn sie es wollen. Wenn wir es durch Impfungen der 12- bis 17-Jährigen schaffen, dass wir Einschränkungen im Schulbetrieb vermeiden, dann ist das ein gewichtiges Argument", betonte Schäuble.

Er betonte: "Und bevor wir riskieren, wieder Schulen schließen zu müssen, bin ich dafür, in geschlossenen Räumen weiter Masken zu tragen. Für mich wäre es entsetzlich, wenn wir wieder zu einem Lockdown kämen, der die Jüngsten trifft." Kitas, Schulen und Unis zu schließen sei alles andere als harmlos. "Die Einschränkungen für die Kinder und Jugendlichen sind massiv", machte der Bundestagspräsident deutlich.

Keine generelle Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren

Seit dem 7. Juni können sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in Deutschland impfen lassen. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist in der EU für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat bisher keine generelle Corona-Impfempfehlung für Kinder ausgesprochen. Eine Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren wird nur empfohlen, wenn aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung besteht, beispielsweise bei einem angeborenem Herzfehler oder bei Trisomie 21.

Die Stiko begründet ihre Entscheidung damit, dass der Verlauf von Covid-19 in der Regel für Kinder und Jugendliche eine milde Erkrankung sei. Auch Todesfälle seien in dieser Altersgruppe selten. Der Erlanger Immunologe Christian Bogdan betonte, derzeit erlaube die Nutzen-Risiko-Abwägung keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Es gehe nicht um ein politisch motiviertes Überdenken "einer mit Bedacht ausgesprochenen Empfehlung", sondern um die fortlaufende Sichtung und Bewertung der wissenschaftlichen Datenlage, stellte das Stiko-Mitglied im BR klar.

Da die EMA den Impfstoff in der EU für die Altersgruppe 12 bis 17 zugelassen hat, können sich aber auch in Deutschland Kinder und Jugendliche auf individuellen Wunsch und nach einer ärztlichen Aufklärung impfen lassen, selbst wenn sie nicht den Risikogruppen angehören.