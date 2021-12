Politiker erhalten Drohschreiben wegen Impfpflicht

In Berlin wurde rund ein Dutzend Verfahren wegen Droh-Sendungen in Zusammenhang mit der geplanten Impfpflicht eingeleitet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts nahm Ermittlungen wegen der Störung des öffentlichen Friedens und der Androhung von Straftaten auf. Laut Polizeiangaben waren den Drohbriefen vermeintlich mit dem Coronavirus kontaminierte Fleischstücke in Alufolie beigelegt.

Sie seien etwa an Politiker, Medien und Behörden verschickt worden. Die Ermittlungen in Berlin habe der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.

Berlins Bürgermeister Müller unter den Empfängern

Einer der Empfänger ist Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der auf Anfrage bestätigte: "So ein Drohschreiben ist in der Senatskanzlei eingegangen. Es ist unerträglich, zu welchen Mitteln einige Menschen inzwischen greifen, um Andere zu bedrohen, zu hetzen und um ihre abstrusen Thesen zu verbreiten."

Fleischstücke offenbar nicht belastet

Laboranalysen beim Landeskriminalamt haben Polizeiangaben zufolge ergeben, dass von dem Fleisch keine Gefahr ausgegangen sei. Um welche Art von Fleisch es sich handelte und wer der Absender der Schreiben sein könnte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht sagen.

Zuerst hatten das ARD-Hauptstadtstudio und das ARD-Politikmagazin "Kontraste" über die Drohschreiben berichtet. Demnach waren die Fleischstücke mit dem Hinweis versehen, dass sie "mit ausstrahlenden Covid-19-Viren und mit Zyklon B durchseucht" seien. Der Widerstand gegen die Corona-Impfung und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus werde "blutig und unappetitlich", habe es weiter geheißen.

DJV und Polizeigewerkschaftler sehen Angriff auf die Demokratie

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall, nannte die Briefe einen "erschreckenden Beleg" für die Eskalation der Gewalt. "Was auf der Straße mit 'Lügenpresse'-Schmährufen angefangen hat, steigert sich zur ernst zu nehmenden Gefahr für uns Journalistinnen und Journalisten und für das Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit", erklärte er in Berlin.

Ähnlich äußerte sich der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, Benjamin Jendro: "Wir reden hier von extremistischen Angriffen auf unsere Demokratie und Menschen, die demokratisch gewählt wurden, um wesentliche Entscheidungen zu treffen."