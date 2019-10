Zentralrat der Juden wirft Polizei mangelnden Schutz vor

Haseloff: "Feiger Anschlag"

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Sprach nach den Angriffen in Halle von einer "verabscheuungswürdigen Tat".

"Es wurden durch sie nicht nur Menschen aus unserer Mitte gerissen, sie ist auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land." Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalt

Bayerns Ministerpräsident Söder tief betroffen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich bestürzt über die Angriffe in Halle geäußert. "Das schreckliche Verbrechen in Sachsen-Anhalt macht tief betroffen", sagte er. Er betonte: "Gerade jetzt gehört unseren jüdischen Mitbürgern unsere besondere Solidarität." Bayern stehe fest an der Seite der jüdischen Gemeinden. Zugleich teilte Söder mit, dass die bayerische Polizei die Bewachung jüdischer Einrichtungen und Synagogen im Freistaat verstärkt habe.

Kirchen äußern Entsetzen - und üben Kritik

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, erklärte, er sei "entsetzt und fassungslos angesichts dieser Gräueltatam. Man dürfe nicht zulassen, dass Juden in Angst und Unsicherheit ihren Glauben leben müssten. "Antisemitismus ist Gotteslästerung", betonte Bedford-Strohm.

"Wir sind den Juden in unserem Land, unseren Schwestern und Brüdern, gerade in diesen Stunden eng im Gebet verbunden", erklärte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx. Antisemitismus oder blinde Gewalt dürften keinen Platz in der Gesellschaft haben, ergänzte er.

Regierung: "Schreckliche Nachrichten"

Regierungssprecher Steffen Seibert sprach in Berlin von "schrecklichen Nachrichten" aus Halle. Die Bundesregierung hoffe, dass der Täter oder die Täter schnell gefasst würden. Die Gedanken gingen "an die Freunde und die Familien der Todesopfer", sagte Seibert.

UN: "Tragische Demonstration von Antisemitismus"

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Taten von Halle scharf. Guterres bewerte den Vorfall als "eine weitere tragische Demonstration von Antisemitismus", teilte ein UN-Sprecher in New York mit.

Das Europaparlament gedachte mit einer Schweigeminute der Opfer von Halle. In Gedanken sei man bei Deutschland, der deutschen Polizei und bei der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, sagte Parlamentspräsident David Sassoli.