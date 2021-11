Ethikrat-Vorsitzende: Politik sollte Impfpflicht prüfen

Susanne Breit-Keßler, Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates und frühere Regionalbischöfin in München fordert alle Ungeimpften zur Impfung auf. Im Gespräch mit Bayern 2 sagte sie: "Die Freiheit des Einzelnen kann man schon auch beschränken, wenn es um die Freiheit der Gesamtheit geht."

Ethikrat: bestimmte Gruppen sollten geimpft werden

Es seien "ganz entschiedene Maßnahmen" nötig, sagte Breit-Keßler: "Und zu denen gehört halt Impfen, Impfen, Impfen". Der Ethikrat denkt konkret darüber nach, die Regierung zu bitten, ob man bestimmte Gruppen nicht impfen könnte.

Sie nannte dabei Pflegeberufe, solche die mit Schutzbefohlenen umgehen, Polizei, Handel und Gastronomie. "Aber man dürfe nicht alles mit dem Impfen auf die abwälzen, die sowieso schon gigantische Lasten tragen, betonte sie.

Politik soll allgemeine Impfpflicht prüfen

Auf die Frage, ob sie eine allgemeine Impfpflicht für notwendig halte, antwortete Breit-Keßler: "Die Regierung, die Politik, sollte auch das zumindest mal prüfen, was da möglich ist. Natürlich ist es ein Eingriff in die körperliche Integrität eines Menschen, wenn der sich nicht impfen lassen will."

Wenn jemand hier aber auf seiner Integrität beharre, dann verletze er oder sie unter Umständen die Integrität von vielen anderen Menschen, betonte sie. Die Lage in den Krankenhäusern bezeichnete Susanne Breit-Keßler als "Katastrophe".

Gegen Lockdown für Ungeimpfte

Einen Lockdown für Ungeimpfte, wie er nun in Österreich kommen soll, lehnte Susanne Breit-Keßler ab: "Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Ich glaube, das fördert die Aggression In den gesellschaftlichen Gruppen nur umso mehr." Sie würde eher "mit Anreizen arbeiten", so die Ethikrat-Vorsitzende.

Situation kommt nicht überraschend

Susanne Breit-Keßler betonte, dass für sie die derzeitige ernste Situation keine Überraschung sei. Schon im Juni habe der Bayerische Ethikrat gewarnt. "Der Grundtenor dieser Stellungnahme hat darin bestanden, dass wir gesagt haben: Leute, lasst uns eine Situation wie im Herbst 2020 vermeiden."

Es habe durchaus warnende Stimmen aus der Politik gegeben, "auch der Ministerpräsident gehört ja zu denen", so Breit-Keßler. "Aber man hat einfach dem Drängen der Menschen nachgegeben, die endlich wieder Sommer, Sonne, Leichtigkeit haben wollten und einfach nicht verstehen wollten, dass es ernst ist, dass es wirklich, lassen Sie es mich herzhaft sagen, verflucht ernst ist", so die frühere Regionalbischöfin aus München.