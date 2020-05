Politik im Ausnahmezustand: Ohne Handbuch durch die Krise

Wer dieser Tage oft mit Politikerinnen und Politikern redet, hört immer wieder dieselben Worte: Corona ist eine riesige Herausforderung. Es geht um einen Kampf gegen einen unsichtbaren Feind, den man weder riechen noch schmecken kann. Für den es noch kein Medikament, geschweige denn einen Impfstoff gibt. Ein Feind, der den Alltag mit einem Schlag verändert hat. Denn wegen des Coronavirus griffen Politiker zu den strengsten Maßnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik. Grundrechte wurden stark beschnitten, weil das Gesundheitssystem unter der Last von zu vielen Patienten zu kollabieren drohte.

Diese Entscheidungen sind den Personen, die sie getroffen haben, nicht leichtgefallen. Was geht in ihnen vor, wenn sie solch einschneidende Maßnahmen verabschieden? Und wie geht es ihnen dabei persönlich? In der Ausnahmesituation der vergangenen Wochen ließen einige Politikerinnen und Politiker in Gesprächen ungewöhnliche Einblicke in ihre Arbeit zu.

In der Krise gibt es auch Positives

Annegret Kramp-Karrenbauer ist sehr krisenerprobt. Am Tag der Terroranschläge am 11. September 2001 war sie Innenministerin des Saarlands, während der Flüchtlingskrise 2015 Ministerpräsidentin, und während ihrer Zeit als CDU-Vorsitzende erlebte sie eine Zeit geprägt von Versäumnissen. Kurz vor der Corona-Krise erklärte AKK, wie sie genannt wird, ihren Rückzug von der Parteispitze. In gewisser Weise eine Befreiung, wie sie schildert:

"Dieser Aspekt - das gilt jetzt für mich ganz persönlich, als eine potenzielle Kanzlerkandidatin eben unter einem besonderen Fokus zu stehen, auch in einer besonderen Konkurrenz zu stehen - dieser Aspekt ist jetzt durch meine Entscheidung einfach weg. Und ich empfinde das im Moment als etwas Positives." Annegret Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer sagt aber auch, dass diese Krise diejenige sei, die sie am meisten fordert. Ein Satz, den Malu Dreyer unterschreibt.

Ein Thema, das einen bis in den Schlaf verfolgt

Der Gesundheitsschutz fällt in Deutschland unter die Hoheit der Bundesländer, insofern tragen Ministerpräsidenten wie Dreyer die Verantwortung für die starken Freiheitsbeschränkungen. Wie geht sie damit um?

"Emotional ist es schon wichtig, dass man entweder Freunde oder einen Mann hat oder eine Familie hat, die einen dann auch schlicht und ergreifend tragen, weil dieses Thema einen auch gar nicht in Ruhe lässt. Man nimmt es wirklich mit ins Bett, in die Träume, man wacht damit auf. Das ist einfach sehr belastend, und man hofft einfach, dass die Entscheidungen so sind, dass Deutschland gut durch diese Krise kommt." Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz

Florian Herrmann, ein enger Vertrauter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, kann den von Malu Dreyer beschriebenen Druck sehr gut nachvollziehen. Bayern war eines der Länder, das am stärksten durchgriff. Im Nachhinein, sagt Herrmann, zurecht. Die Maßnahmen wirkten, der Kollaps wurde verhindert. Es gab eine Zeit, erklärt der Krisenstabsleiter, in der es sehr eng war. Bei Herrmanns Schwager im Klinikum Rechts der Isar in München seien Schulungen zur einer möglichen Triage durchgeführt worden.

Der Dialog mit den Bürgern

Mittlerweile bekommt Herrmann immer mehr Post von wütenden Bürgern, die das harsche Vorgehen kritisieren. Bezogen auf die Menschen, die gegen die Maßnahmen demonstrieren, sagt der CSU-Politiker:

"Es gibt halt Leute, die ihren eigenen Vogel für den Heiligen Geist halten. Ich kriege viele Mails und Zuschriften und dann merke ich manchmal, dass da eigentlich gar keine Empfangsbasis mehr da ist. Man schreibt denen dann, wie ich das sehe, wie wir halt so unsere Entscheidungen treffen, wie wir das machen. Und dann kommt da einfach irgendein Youtube-Film zurück von irgendeinem total einseitigen Wissenschaftler, der irgendeine Spezialthese vertritt. Dann schreibt man zurück, warum ich das für falsch halte und warum das nicht plausibel ist. Dann kommt das nächste Video. Und diesen Leuten muss man einfach sagen: Ihr seid auf dem besten Weg, zu Komplettspinnern zu werden. Und jeder, der das will, der sollte es halt so machen. Aber das ist nicht die Basis, wie wir in der Gesellschaft miteinander zusammenleben können." Florian Herrmann, CSU, Staatskanzleichef in Bayern

Herrmann betont gleichzeitig, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich aber an die Einschränkungen halte.

Spannungsfeld zwischen Ich und Wir

Und dann ist da noch Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD. Er blieb länger als einen Monat in Berlin und konnte seinen Wahlkreis Rotenburg I-Heidekreis in Niedersachsen nicht besuchen. Anfragen erledigte er per Mail, Telefon oder SMS. Und es gab sehr viele Anfragen. Doch noch nie sind Klingbeil die Grenzen der Politik so offensichtlich vor Augen geführt worden, wie in dieser Krisenzeit.

"Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine E-Mail bekommen habe, die mich total bewegt hat, in der mir eine Frau von ihrem Vater schilderte, der im Pflegeheim ist und die gesagt hat, der darf seine Enkel nicht sehen. Der hat vielleicht noch ein Jahr, und er selbst sagt: Aber ich will meine Enkel sehen. Und das ist schwierig als Bundestagsabgeordneter zu sagen: Aber da gibt es das eine Argument und das setze ich politisch dagegen. Und das sind Spannungsfelder, weil man für ganz vieles, was einem beschrieben wird, ein individuelles Verständnis hat. Aber wir sind als Politiker für das Ganze verantwortlich. Und da mussten wir Maßnahmen treffen, die aus einer individuellen Sicht hart waren für viele Leute." Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär