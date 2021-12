Politik der unscharfen Daten: Wie ist die Corona-Lage?

Das Robert Koch-Institut versorgt die deutsche Öffentlichkeit auch heute mit Daten zur Entwicklung der Corona-Pandemie. Demnach ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 207,4 gestiegen, binnen 24 Stunden wurden 42.770 Neuinfektionen verzeichnet.

Das RKI weist allerdings selbst darauf hin, dass sich wegen der Feiertage weniger Menschen testen ließen und nicht alle Gesundheitsämter Daten weiterleiteten. Die tatsächlichen Zahlen könnten daher höher liegen.

Lauterbach: "Deutliche Untererfassung" der Infektionen

Das glaubt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er hatte bereits am Mittwoch in Berlin gesagt, dass die realistische Inzidenz aufgrund der geringeren Kapazitäten in Gesundheitsämtern und Testlaboren an den Feiertagen wohl zwei- bis dreimal höher liege.

Die im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder den USA niedrige Zahl an Neuinfektionen führt Lauterbach auf eine "deutliche Untererfassung" der Ansteckungsfälle zurück. Grund dafür seien die Feiertage, an denen weniger getestet werde, etwa an Arbeitsplätzen oder in Arztpraxen, sagte der SPD-Politiker. "Die gegenwärtig ausgewiesene Inzidenz unterschätzt die Gefahr, in der wir uns befinden", warnte er.

Der Minister hat nur Schätzwerte

In den ARD-"Tagesthemen" bekräftigte Lauterbach am Mittwochabend, es gebe derzeit nur Schätzwerte zur Corona-Lage. Nicht nur, weil an den Feiertagen weniger getestet werde, sondern weil die Tests dann auch verspätet an die Gesundheitsämter gingen. Und weil die Ämter selbst die Daten ebenfalls später weiterleiteten. Die Gesundheitsämter hätten viel zu wenig Personal, sagte Lauterbach. Er wolle dies ändern: "Das ist eine Priorität, die ich habe."

Die Städte fordern mehr Testmöglichkeiten

Der Deutsche Städtetag forderte angesichts der unklaren Corona-Datenlage seinerseits Bund und Länder auf, mehr Tests und Laborkapazitäten zu ermöglichen und wies den Verdacht zurück, die kommunalen Gesundheitsämter seien für ungenügende Erfassung und Weiterleitung von Daten verantwortlich.

"Um die Meldelage und verlässliche Datenlieferungen weiter zu verbessern", müssten vielmehr "Bund und Länder dafür sorgen, dass die niedergelassenen Praxen die nötigen PCR-Tests auch an Feiertagen wie Weihnachten und Neujahr sicherstellen und auch genügend Laborkapazitäten an diesen Tagen zur Verfügung stehen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Dedy betonte, die Gesundheitsämter seien aktuell nicht das Nadelöhr in der Meldekette. Die Ämter der Städte arbeiteten auch zwischen Weihnachten und Neujahr, veranlassten Tests und meldeten die Test-Ergebnisse weiter, versicherte Dedy. Doch weil viele Arztpraxen und Labore aktuell im Weihnachtsurlaub seien, werde dort zurzeit weniger getestet.

Bund-Länder-Treffen dennoch sinnvoll

Gesundheitsminister Lauterbach tritt angesichts dieser Diskussion dem Eindruck entgegen, die Politik sei wegen der unklaren Datenlage handlungsunfähig. Die möglichen Schätzwerte seien "gut genug, um zu sehen, was sich in Deutschland abspielt", so der Minister, der am Morgen gegenüber der ARD ergänzte, die Entwicklung könne aufgrund der Erfahrungen in anderen europäischen Ländern, in denen die hochinfektiöse Omikron-Variante schon weiter verbreitet sei, auch für Deutschland prognostiziert werden. Daher mache es auch Sinn, wenn für den 7. Januar das nächste Spitzentreffen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie wie geplant stattfinde, obwohl die Datenlage auch dann noch unsicher sein werde.

Am Mittwoch hatte Lauterbach allerdings noch davor gewarnt, starke Infektionsanstiege in anderen Ländern wie Großbritannien oder Italien direkt auf Deutschland zu übertragen, da hierzulande teils stärkere Schutzmaßnahmen bestünden.

Im Daten-Nebel zeichnen sich neue Schutzmaßnahmen ab

Man könne auf jeden Fall sagen, dass die Situation in Deutschland "eine etwas andere" sei "als wir vor einer Woche gehabt haben", so Lauterbach in den "Tagesthemen". Die Daten zeigten durchaus, dass sich Omikron besonders in Norddeutschland ausbreite. Man müsse nun überlegen, "was bedeutet das für die Quarantäne-Dauer, was bedeutet das für die Kontaktreduzierungen?" Der erwartete Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz werde neue Schutzmaßnahmen erforderlich machen, sagte der Minister. Die derzeit geltenden Maßnahmen "werden nicht reichen, einen deutlichen Anstieg der Omikron-Fälle zu verhindern".

Quarantäne-Dauer könnte verkürzt werden

Die von Lauterbach bereits angesprochene Quarantäne-Dauer für Infizierte ohne Symptome könnte angesichts der Ausbreitung von Omikron allerdings abgesenkt werden. Mehrere Länder wie etwa die USA und Großbritannien haben dies schon getan, um einem akuten Personalmangel in Einrichtungen und Branchen vorzubeugen, die für die Grundversorgung und Sicherheit nötig sind. Spanien verkürzte die Quarantäne-Dauer für symptomlose Infizierte am Mittwoch von zehn auf sieben Tage.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dringt auf eine vergleichbare Regelung für Deutschland. "Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um gut vorbereitet zu sein - auch und gerade mit Blick auf die kritische Infrastruktur", sagte er dem Nachrichtenportal "Watson": "Denkbar wäre aus meiner Sicht beispielsweise eine Befreiung von der Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen." In der Sendung "RTL Direkt" sagte er, nötig sei eine Stellungnahme des Robert Koch-Instituts oder des Expertenrats der Bundesregierung noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz am 7. Januar.