Politik berät über einheitliche Reiseregeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Montag um 11.30 Uhr mit den zuständigen Fachministern zu Beratungen im Corona-Kabinett zusammen. In der Runde im Kanzleramt soll es um die aktuelle Pandemielage in Deutschland gehen. Konkret wollen die Kanzlerin und ihre Minister über die Umsetzung der Beschlüsse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels zur Eindämmung der Pandemie beraten.

Eine Woche Quarantäne nach der Einreise aus Risikogebieten

Unter anderem soll es dabei um die Einreiseregelungen gehen. Bund und Länder hatten an die Bürger appelliert, in Risikogebieten keinen Urlaub zu machen. Für Rückkehrer aus diesen Ländern soll ab Mitte Oktober eine neue Quarantäneregelung gelten. Die Details müssen noch festgelegt werden. Bislang ist geplant, dass die Quarantäne erst durch einen Test ab dem fünften Tag nach der Rückkehr beendet werden kann. Das kann dann insgesamt eine knappe Woche Isolation bedeuten.

Wenig Hoffnung für die Reisebranche

Schon mehrere europäische Regionen sind mittlerweile zu Risikogebieten erklärt worden. Die Bundesregierung hat etwa ganz Schottland, Nordengland und fast die ganzen Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt nun vor touristischen Reisen dorthin.

Die Reiseveranstalter sehen damit einem harten Winter entgegen. "Die Reisewirtschaft steht ohne Ware da, denn für den Winter gibt es derzeit kaum etwas, was verkauft werden kann. Und schon jetzt liegen die Umsätze lediglich bei einem Viertel der Vorjahresumsätze. Besserung nicht in Sicht", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig.

Fiebig forderte, die Reisehinweise noch detaillierter zu gestalten und auch innerhalb einzelner Regionen zu differenzieren. "Vor Reisen auf alle Kanarischen Inseln zu warnen, wenn lediglich eine der sieben Inseln den kritischen Grenzwert übersteigt, ist (...) in keiner Weise sachgerecht oder maßvoll, sondern ganz im Gegenteil absurd."

Nur 20 Prozent der Deutschen wollen verreisen

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und zahlreicher Reisewarnungen will ohnehin nur jeder fünfte Deutsche im kommenden Herbst oder Winter verreisen. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur planen acht Prozent eine Reise ins Ausland, zwölf Prozent wollen im Inland Urlaub machen. 66 Prozent haben sich bereits entschieden, den ganzen Herbst und Winter zu Hause zu bleiben. Acht Prozent sind noch unentschlossen, fünf Prozent machten keine Angaben.

Zum Vergleich: Im vergangenen Herbst und Winter sind noch 41 Prozent der Befragten verreist - 23 Prozent ins Ausland und 18 Prozent innerhalb Deutschlands. 55 verzichteten auf eine Urlaubsreise, vier Prozent machten keine Angaben.