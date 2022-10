Politik aus Familienhand - 50 Jahre Front National

Hénin-Beaumont im Norden Frankreichs, nahe Lille, ist ein auf den ersten Blick idyllisch wirkendes Städtchen mit gut 22.000 Einwohnern, umringt von begrünten Abraumhalden der früheren Bergwerke. Die wurden vor Jahrzehnten geschlossen. Auch die Auto- und Textilfabriken in der Region sind mittlerweile dicht. Heute lebt hier fast jeder Vierte von der Sozialhilfe. Das ist manchem auf dem bunten Wochen-Markt, der Freitagvormittag im Zentrum von Hénin-Beaumont stattfindet, anzusehen.

Das "Hauptquartier der Rechtspopulisten"

Der Name der Kleinstadt ist landesweit ein Begriff – seit 2014 der Front National, inzwischen umgetauft in Rassemblement National, das Rathaus übernahm und Steeve Briois, enger Vertrauter und treuer Parteigenosse von Marine Le Pen, Bürgermeister wurde. Die Präsidentin der rechtsextremen Partei selbst saß hier mal im Gemeinderat, ist nun Abgeordnete der Regionalverwaltung und betrachtet Hénin-Beaumont als ihr Hauptquartier. Nun ist sie allerdings oft in Paris: Im Juni, nach der Parlamentswahl, zog sie mit weiteren 88 Mitgliedern ihrer Partei in die Nationalversammlung ein.

In Hénin-Beaumont hat der Rassemblement National Sozialisten und Kommunisten den Rang als Arbeiterpartei abgelaufen, sagt der 53-jährige Soziologe Sylvain Crepon. Das Soziologie-Studium schloss er mit einer Diplom-Arbeit zum Nachwuchs beim Front National ab, seither erforscht er den Aufstieg der rechtsextremen Partei. Als Marine Le Pen von ihrem Vater 2011 den Partei-Vorsitz übernahm, kam der Wissenschaftler erstmals für eine Feldstudie nach Hénin-Beaumont.

Seitdem besucht er die Gegend regelmäßig. In seinen Gesprächen hier sei deutlich geworden, wie wichtig hier "die für die Arbeiterklasse typische Fähigkeit, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen", sei: "Das ist fundamental in dieser ehemaligen Bergbau-Region und wurde früher von den Kommunisten und den Sozialisten getragen."

Der Drang, die Macht zu übernehmen

Traditionell boten die beiden Linksparteien den Arbeitern gesellige Treffen, Ansprache, kurz: Ein soziales Netzwerk. Doch damit sei es bergab gegangen, erklärt Sylvain Crepon. Bedingt vom Aus für Bergbau und Industrie wie auch unter anderem von Korruptions-Skandalen im damals sozialistischen Rathaus.

Der Front National habe dann sehr geschickt auf dieselben bei den Sozialisten und Kommunisten ehemals gängigen Strategien gesetzt, um das Gemeinschaftsgefühl und den sozialen Diskurs neu aufleben zu lassen. Eine Strategie, die auch Marine Le Pen verfolge. Ihr Ziel sei es, das Image ihrer Partei aufzupolieren, zu "entteufeln", sagt der Forscher.

Das Labor zur Einbettung des Rassemblement

Crepon weist mit einer Hand weit um sich: Viele Häuser, wenn auch alt, wirken gepflegt, die Bürgersteige sauber, kaum ein Geschäft steht leer, Geranientöpfe hellen das Bild bunt auf, alles scheint proper, sicher - nett. Die nationalistische Ideologie halte der Bürgermeister außen vor, erklärt der Soziologe. Es gehe schließlich darum, auf lokaler Ebene die Kreditwürdigkeit zu erwerben, die der Partei landesweit den Anschein geben solle, ganz normal zu sein. Fähig und würdig, Frankreich zu regieren.

Hénin-Beaumont diene "als Labor zur Einbettung von Marine Le Pen und ihrem neuen ideologischen, strategischen und programmatischen Diskurs", so Crepon: "Teils sagt hier sogar mancher politische Gegner, eigentlich wäre ja alles gar nicht so schlimm."

Beruhigende Signale statt rassistischer Parolen

Vom hohen Norden in den tiefen Süden, 30 Kilometer vor der Grenze zu Spanien. Während Hénin-Beaumont die erste französische Stadt war, die unter Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen einen rechtsextremen Bürgermeister erkor, ist Perpignan mit seinen gut 120.000 Einwohnern aktuell die größte. Bürgermeister hier ist seit 2020 Louis Aliot, Ex-Lebensgefährte von Marine Le Pen. Es gelang ihm, alle sozialen Schichten anzusprechen. Für ihn gestimmt haben Reiche ebenso wie Arme.

Louis Aliot hat es erst beim vierten Anlauf endlich geschafft, Rathaus-Chef zu werden. Weil er auf positive Slogans gesetzt habe, wie "Zukunft großgeschrieben", wird in Perpignan erzählt. Diese Strategie, so heißt es, habe Marine Le Pen kürzlich bei den landesweiten Wahlen kopiert. Deren Motto: beruhigende Signale für andere Wählergruppen aussenden. Insbesondere für wohlhabende Rentner. Und jene, die traditionell eigentlich nicht für Rechtsextreme stimmen.

Wurzeln im "Ordre Nouveau"

Es sei unglaublich, sagt der Historiker Nicolas Lebourg, wenn man bedenke, dass sich der Front National zwischen 1972 und 2022 von einer winzigen Organisation zu einer Partei mit 89 Parlaments-Abgeordneten entwickelt habe. Gegründet wurde die Partei, um das gesamte rechtsextreme Spektrum zusammenzubringen. Diese Strategie entworfen, erklärt Lebourg, habe der "Ordre nouveau", die "Neue Ordnung".

Eine neofaschistische Gruppierung, deren Programm Punkte wie "Abschaffung der Demokratie, Verbot aller Parteien und Gewerkschaften" beinhaltete. Sie habe sich selbst als neofaschistisch bezeichnet. Bei der Parlamentswahl 1971 machte sie gerade mal ein Prozent aus. Deshalb habe sie ein Jahr später mit der Gründung des Front National darauf gesetzt, neue Wähler anzuziehen.

Heftige Reaktionen bleiben inzwischen aus

Als 2002 bei der Präsidentschaftswahl Jean-Marie Le Pen überraschend in die Stichwahl gegen den Gaullisten Jacques Chirac kam, gingen in Frankreich eine Million Menschen zu Protesten auf die Straße. Dass zwanzig Jahre später die rechtsextreme Rathaus-Mannschaft in Perpignan drei Tage lang die Erinnerung an die Zeit hochleben ließ, als Algerien noch französische Kolonie war, rief kaum mehr Reaktionen hervor.

Im Algerienkrieg hatte auch Le Pen gedient, 1957, als Fallschirmspringer. Später kam der Vorwurf auf, er habe damals algerische Partisanen gefoltert – was er energisch abstritt. Letztlich nur ein Kapitel im bewegten Leben des Rechts-Populisten.

Jean-Marie Le Pen: vom "armen Schlucker" zum Multi-Millionär

Zur Welt kam Jean-Marie Le Pen im Juni 1928 in La Trinité-sur-mer. Ein kleiner Hafenort im tiefen Westen Frankreichs, in der Bretagne, heutzutage eine Touristen-Hochburg. Damals teilten sich Le Pens Eltern mit zwei anderen Familien ein Häuschen. Sie selbst verfügten über einen einzigen Raum mit Lehmboden, ohne Strom, Gas, Wasser. Vater Jean verdiente als Fischer gerade genug, um den Sohn, ein Einzelkind, ins Jesuiten-Internat in der Kreisstadt schicken zu können.

Doch 1942 kam Le Pens Vater Jean um: In seinem Fischernetz hatte sich eine deutsche Mine verfangen. Jean-Marie, damals 14 Jahre alt, erhielt als Kriegswaise vom Staat ein Stipendium für eine katholische Privatschule. Und das ermöglichte ihm später ein Jurastudium in Paris. Es war das Eintrittstor in eine andere Welt. Dort fand der Jungpolitiker einen reichen Gönner, den Le Pens nationalistische Ideologie so entzückte, dass er ihn als seinen Erben einsetzte. Über Nacht wurde Jean-Marie Le Pen so Multi-Millionär. Und gleichfalls Hausherr der großbürgerlichen Villa Montretout in Saint-Cloud, einem noblen Vorort im Westen von Paris.

Flugblätter im Keller

Von hier aus zog Jean-Marie Le Pen ab Ende der 1970er Jahre die Strippen des Front National. Dem Haus und dessen illustren Bewohnern hat Olivier Beaumont, Journalist bei der Tageszeitung Le Parisien, vor drei Jahren ein Buch gewidmet. "Als ich vor fünfzehn Jahren als junger Reporter erstmals zu einem politischen Termin dort hinkam, war das ein Erlebnis, weil der Ort so sagenumwoben ist", erzählt er: "Für einen Journalisten ist das Haus ein Museum, ein Zeuge für die Geschichte des Front National, der seit nunmehr 50 Jahren existiert."

Bei seiner Besichtigung kam der Journalist bis in den Keller, dort im Archiv lagerten Flugblätter mit dem historischen Slogan: "Eine Million Arbeitslose, eine Million Einwanderer zu viel." Außerdem juristische Dossiers: Regelmäßig sorgte Le Pen mit rassistischen und antisemitischen Sprüchen in Frankreich für Aufruhr. Weltweites Entsetzen erntete er 1987 mit der Bemerkung, die Gaskammern seien nichts als ein Detail der Geschichte des 2. Weltkriegs gewesen, erinnert sich Olivier Beaumont.: "Die Akten zu den unzähligen Gerichtsverfahren, in die Le Pen verwickelt war, füllen nicht nur ein Regal, sondern mehrere Schränke."

Der stete Aufstieg der Marine Le Pen

Ins Elternhaus nach La Trinité-sur-mer kommt der inzwischen 94-Jährige kaum noch. Dafür kann man im Supermarkt direkt hinter dem Hafen beim Einkauf schon mal auf seine Tochter Marine Le Pen stoßen, heißt es im Ort. Als Marine Le Pen im April den dritten Anlauf nahm, Staatspräsidentin zu werden, erreichte sie in La Trinité-sur-mer gerade mal 20,2 Prozent der Stimmen, Emmanuel Macron hingegen 79,8 Prozent.

Dabei erhielt sie landesweit mehr Stimmen denn je. In der Endrunde der Präsidentschaftswahl errang Marine Le Pen 13 Millionen Stimmen, das entspricht 41 Prozent. Als Jean-Marie Le Pen bei der EU-Wahl 1984 erstmals einen gewissen Erfolg hatte, lag er bei zehn, elf Prozent. Da hat sich also viel bewegt.

Ablehnung von Einwanderung als treibende Kraft

Anfangs hatten nur Wähler aus der Mittel- und Oberschicht für den damals noch ziemlich unbekannten Jean-Marie Le Pen gestimmt. Ab Ende der 1980er-Jahre begann er, bei den Arbeitern zu punkten. Doch erst Tochter Marine gelang es, massiv Wählerinnen anzulocken. Zwei Fakten, sagen französische Demoskopen, würden die Wählerschaft des Rassemblement National seit langem prägen. Zum einen: Je niedriger der Bildungsstand, desto höher die Wahrscheinlichkeit, für diese Partei zu stimmen. Zum anderen würden die Wähler immer noch dieselben Ideen vertreten, dieselbe zentrale Motivation: Sie seien gegen Einwanderung.

Bei den Erhebungen habe sich außerdem gezeigt, so die Forschungsergebnisse, dass unter den Rassemblement-National-Anhängern überdurchschnittlich viele für die Wiedereinführung der Todesstrafe seien. Und gegen Europa. Denn Europa steht für sie für offene Grenzen, also die Ankunft von mehr Migranten. Das würden sie als dreifache Bedrohung empfinden: "Wirtschaftlich – "Die nehmen mir meinen Job weg". Kulturell – "Die französische Identität löst sich auf". Politisch – "Morgen haben wir einen muslimischen Bürgermeister".

Das wissenschaftliche Fazit lautet: "Würden alle Leute, die meinen, in Frankreich gäbe es zu viele Einwanderer, Marine Le Pen wählen, dann wäre sie schon längst durch die Decke gegangen und käme auf 60 Prozent. Doch um wirklich für sie zu stimmen, muss jemand denken, das Thema Migration sei das Allerwichtigste. Das ist aber längst nicht immer der Fall."

Der Clan "Le Pen" auf dem Vormarsch

Die Zukunft der rechtspopulistischen Partei könnte eventuell in Lyon geschrieben werden. Dort hat Marion Maréchal, Enkelin von Jean-Marie Le Pen, Nichte von Marine Le Pen, 2018 das "Institut für soziale, wirtschaftliche und politische Wissenschaften" gegründet, auf französisch ISSEP abgekürzt. Im Clan Le Pen ist die junge Frau alles andere als ein Nesthäkchen: 2012 war sie gerade mal 22 Jahre alt und saß als - damals einzige - Abgeordnete des Front National für fünf Jahre in der Nationalversammlung.

Maréchal vertritt einen weit härteren Kurs als ihre Tante Marin Le Pen, sagt auch Raphaël Arnault. Der sportlich wirkende 27-Jährige ist einer der Köpfe der Antifa-Bewegung in Lyon. Die kämpft seit Jahren gegen die lokalen rechtsextremen Gruppierungen. Kurz nach der Einweihung von Maréchals rechter Kaderschmiede ISSEP hat der Antifa-Aktivist dort mal spontan vorbeigeschaut. Die Institutsleitung ließ die Eingangstür verriegeln und rief die Polizei.

Kaderschmiede für rechte Talente

Auch Journalisten sind in der Schule in der Regel unerwünscht. Kein Wunder, sagt Raphaël Arnault: Maréchals Projekt sei, hier Nachwuchstalente aus Frankreichs gesamtem konservativen Spektrum zu Führungskräften zu formen - für eine geeinte Rechte, von gemäßigt bis extrem.

"Sie hat es zum Beispiel gewagt, bei den Monarchisten der "Action française" einen Vortrag zu halten", sagt Arnault. Diese Gruppierung sei "seit Urzeiten auf hart antisemitischem Kurs. Maréchal stört es nicht, sich mit Rechtsextremen zu zeigen, im Gegensatz zu ihrer Tante Marine Le Pen. Es ist kein Zufall, dass sie das ISSEP hier angesiedelt hat. Ihr ist bewusst, dass von Lyon viel für die Rechtsextremen ausgeht, in Frankreich, in Europa." Und das, obwohl der Rassemblement National hier kaum Wähler finde.

Die Parteispitze bleibt - fast - in der Familie

Am 5. November wird der Rassemblement National den Parteivorsitz neu vergeben. Marine Le Pen will sich nun ganz ihrer Parlamentsgruppe widmen. Somit werde erstmals in der 50-jährigen Geschichte der Partei jemand deren Präsident, der nicht den Namen Le Pen trägt, sagt Historiker Nicolas Lebourg amüsiert. Um das Amt bewerben sich zwei Kandidaten: Louis Aliot, der Bürgermeister von Perpignan. Sowie Marine Le Pens Stellvertreter, Jordan Bardella. Der 27-Jährige gibt sich als perfekter Schwiegersohn, gilt aber wegen seines identitären Kurses als Hardliner.

"Bardella war mal der Freund von Marion Maréchal, Jean-Marie Le Pens Enkelin, Aliot lebte lange mit Marine Le Pen zusammen. Beim nächsten Parteikongress steht also an, eine Wahl zwischen zwei Personen zu treffen, die beide Liebesgeschichten mit Mitgliedern der Familie Le Pen hatten", so Lebourg: "Das ist im politischen Leben Frankreichs absolut einmalig. In den 1990er Jahren schon kam der Ausdruck auf, beim Front National handele es sich um ein 'Familien-Unternehmen'. Und genau so ist es."