Polit-Comeback: Ex-SPD-Chefin Nahles tritt Job in Brüssel an

Andrea Nahles tritt einen neuen Job in Brüssel an und wird Sonderberaterin für Sozialkommissar Nicolas Schmit Sie werde daran mitwirken, den sozialen Dialog in Europa sowie die Rolle der Sozialpartner zu stärken. "Ihre riesige Erfahrung wird uns helfen, ein faireres, sozialeres Europa zu gestalten", schrieb der Luxemburger Sozialdemokrat.

Rücktritt im Juni 2019

Nahles war Anfang Juni 2019 nach dem historisch schlechten Abschneiden der SPD bei der Europawahl und zermürbender innerparteilicher Kritik von ihren Ämtern zurückgetreten. Nach letztem Stand sollte die 50-Jährige künftig Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation werden.