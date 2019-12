Polens umstrittene Justizreform - droht jetzt der "Polexit"?

In sozialen Medien protestieren Richter mit einem symbolischen "Maulkorb" aus Klebeband gegen die Manipulation der Judikative in ihrem Land und bekennen auf Plakaten "Wir sind europäische Richter". Die EU-Kommission hat bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) erhoben.

Opposition warnt: PiS-Partei geht auf Kurs Richtung "Polexit"

Die Präsidentschaftskandidatin der Oppositionspartei Bürgerplattform (PO), Malgorzata Kidawa-Blonska, fürchtet gar, ihrem Land drohe aufgrund der PiS-Politik der "Polexit". Auch der ehemalige EU-Ratsvorsitzende und frühere polnische Regierungschef Donald Tusk warnt vor einer schrittweisen Abschaffung des Rechtsstaats und rief die polnische Bevölkerung zu Demonstrationen auf.

Lech Walesa , Ex-Staatspräsident und Solidarnosc-Anführer, hat bereits in Aussicht gestellt, die regierungskritische Protestbewegung als Leitfigur anzuführen. Sollte die PiS an ihren Plänen zur Einschränkung der Justiz festhalten, werde es einen "Millionenmarsch" auf Warschau geben, so der Friedensnobelpreisträger Walesa.