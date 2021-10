29.10.2021, 18:40 Uhr

Polens Parlament will befestigte Grenzanlage zu Belarus

Das polnische Parlament hat am Freitag dafür gestimmt, dass an der Grenze zu Belarus eine 100 Kilometer lange Befestigung gebaut wird. Das soll Migranten an der Einreise hindern. Präsident Dudas Zustimmung wird in den nächsten Tagen erwartet.