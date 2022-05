Polen wünscht sich "aktive deutsche Politik" statt Zögerlichkeit

"Ich weiß, wie sehr Polen seit dem russischen Angriff gegen die Ukraine auf Deutschland schaut. Darauf, was wir, die deutsche Bundesregierung, tun, um die Ukraine zu unterstützen", räumt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) heute bei einem Besuch ihres Amtskollegen Zbigniew Rau in Berlin ein. Zuvor hatten die beiden vertraulich miteinander gesprochen. Mit ihren Worten ließ Baerbock nur versteckt durchklingen, wie stark die Verwerfungen zwischen den beiden Ländern in letzter Zeit sind.

Streit um moderne Panzer aus Deutschland

Grund für den polnischen Unmut: Polen hätte gerne von Deutschland Leopard-Panzer des neusten Typs – im Gegenzug dafür, dass das Land schon früh eigene Panzer, aus russischer Produktion, an die Ukraine geliefert hatte. Weil Deutschland die polnischen Panzer-Bestände bisher nicht aufgefüllt hat, hat Polens Präsident Andrzej Duda in einem Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos der Bundesregierung Wortbruch vorgeworfen.

Zwar versicherten die beiden Außenminister Rau und Baerbock später am Tag: Sie seien sich einig geworden, wie sie das Problem lösen wollten. Ganz vom Tisch sind die Verstimmungen aber trotzdem nicht.

Unschlüssiger Kurs der Bundesregierung verärgert Polen

Dass Polen so hart mit Deutschland ins Gericht geht und genervt ist von der deutschen Zögerlichkeit, liege an grundlegenden Interessensverschiedenheiten beider Länder, erklärt Jerzy Maćków, Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg. Denn für Polen sei Sicherheit essenziell, auch bedingt durch die eigene geografische Lage nahe an Russland. Die Devise habe für Polen deshalb immer gelautet: "Keep Russia out".

"Russland ist für Polen schon immer 'ein Schurkenstaat' gewesen. Der soll in Europa nicht mitmischen. Geschäfte machen, ja, aber das darf nicht zu weit gehen, wie zum Beispiel Nord Stream 2", sagt Maćków.

Polen attestiert Deutschland ein "Scheitern seiner Ostpolitik"

Gemeinsam mit der Ukraine hatte Polen schon lange gefordert, das Nord Stream 2-Projekt zu stoppen. Die Pipeline hätte Gas direkt von Russland nach Deutschland geliefert. Premierminister Mateusz Morawiecki nannte das schon vor dem russischen Angriffskrieg Russlands "eine mächtige Bedrohung des Friedens" und ein Instrument der "Erpressung" für Putin. Dass sich bei der Energieversorgung die deutsche Sicht der Dinge nun geändert habe, freut die polnische Regierung. Das machte der Außenminister heute klar und attestierte Deutschland ein "Scheitern seiner Ostpolitik".

Polnische Beziehungen "ein bisschen besser als schlecht"

Wie steht es also aktuell um die deutsch-polnischen Beziehungen? "Ein bisschen besser als schlecht", so bewertet der Politikwissenschaftler Jerzy Maćków die Lage insgesamt. Um das deutsch-polnische Verhältnis sei es aber auch vor dem Ukraine-Krieg nicht besonders gut bestellt gewesen.

Grund dafür waren nicht nur die Meinungsverschiedenheiten bei Nord Stream 2, sondern auch regelmäßigen Nazi-Vergleiche von polnischer Seite, Forderungen nach Reparationen wegen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und Polens umstrittene Justiz- und Medienreform.

Polnischer Außenminister lobt gezielt Baerbock

Immerhin hatte der polnische Außenminister Zbigniew Rau neben unterschwelliger Kritik an Deutschland auch Worte des Lobes übrig. Die gingen gezielt an Annalena Baerbock – und seien ehrlich gemeint, wie er betont: Er bewundere ihren Kampf dafür, dass sie versuche, die deutsche Außenpolitik auf ein neues Fundament zu stellen.

Und ihren Mut, den sie mit ihrer Reise nach Kiew bewiesen habe. Und fügt hinzu – es klingt wie ein leichter Seitenhieb auf Kanzler Scholz: "Wir brauchen in Europa mehr aktive deutsche Politik dieser Art." Solch eine Politik könne auf die polnische und auf seine persönliche Unterstützung zählen.