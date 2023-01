Polen will Ukraine Leopard-Panzer liefern - ohne Ja aus Berlin

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat angekündigt, Leopard-2-Panzer notfalls auch ohne die Zustimmung Deutschlands an die Ukraine zu liefern. Wenn die Bundesregierung nicht einwillige, sei Polen bereit, ein kleineres Bündnis an Staaten aufzubauen, die ihre Kampfpanzer trotzdem den Ukrainern übergeben würden, sagte Morawiecki der polnischen Nachrichtenagentur PAP in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Haltung Deutschlands "inakzeptabel"

"Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblutet", erklärte der polnische Regierungschef. "Seit Kriegsbeginn ist fast ein Jahr vergangen". Die Haltung Deutschlands sei inakzeptabel. "Beweise für die Kriegsverbrechen der russischen Armee sind im Fernsehen und auf YouTube zu sehen. Was braucht Deutschland noch, um die Augen zu öffnen und das Potenzial des deutschen Staates auszuschöpfen?"

Amerikaner wollen mit eigenen Panzerlieferungen Druck machen

Unterdessen haben sich zwei ranghohe Außenpolitiker im US-Kongress für die Lieferung von amerikanischen Abrams-Panzern an die Ukraine ausgesprochen, um damit im Streit um die Leopard-2-Panzer für Bewegung in Berlin zu sorgen. "Was ich höre, ist, dass Deutschland darauf wartet, dass wir die Führungsrolle übernehmen", sagte der republikanische Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, dem Sender ABC.

In der Sendung "This Week on Sunday" prophezeite er, dass die Ankündigung der Lieferung von nur einem Abrams-Panzer die Bundesregierung dazu bewegen würde, mit den viel geeigneteren Leopard-2-Panzern nachzuziehen.

Sorge vor russischer Frühjahroffensive

Der demokratische Senator Chris Coons, der in der zweiten Kongresskammer dem Auswärtigen Ausschuss angehört, rief ebenfalls zur Lieferung von Abrams-Panzern auf und mahnte zur Eile. "Ich habe die Sorge, dass Russland wieder aufrüstet und sich auf eine Frühlingsoffensive vorbereitet." Wenn es nötig sei, einige Abrams-Panzer zu liefern, um damit den Weg für die Leopard-Panzer aus Deutschland, Polen und von anderen Verbündeten freizumachen, sei er dafür, sagte Coons.

Grünen-Vorsitzender drängt auf rasche Antwort

In Deutschland drängt der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour auf eine rasche Positionierung der Bundesregierung zu Panzer-Lieferwünschen anderer Staaten an die Ukraine. Wenn es von Staaten in der Europäischen Union eine Bitte um Liefererlaubnis gebe, "dann verdienen sie eine schnelle Antwort", sagte Nouripour am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin". Er betonte zugleich die Bedeutung internationaler Abstimmung in der Frage der Waffenlieferungen.

Auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein hatte sich Deutschland am Freitag trotz erheblichen Drucks von Verbündeten noch nicht für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern ins Kriegsgebiet entschieden. Die Bundesregierung erteilte auch noch keine Liefererlaubnis an andere Länder für die in Deutschland produzierten Panzer.

Mit Material von dpa und AP