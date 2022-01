Polen: Schwieriger Stand für die Pressefreiheit

Seit die nationalkonservative PiS 2015 die Wahlen in Polen gewonnen hat, beschneidet sie die Freiheit der öffentlich-rechtlichen und privaten Medien - und damit die Pressefreiheit. Kritische Berichterstattung scheint im Demokratieverständnis der Partei wenig Platz zu haben. Aktuelles Beispiel: Der Versuch den US-Fernsehsender TVN zu zerschlagen.

PiS: "Kampf gegen Falschnachrichten"

Im Juli vergangenen Jahres wollte die PiS nämlich per Gesetz regeln, dass Lizenzen für Radio und Fernsehen in Polen nur noch an Unternehmen vergeben werden, wenn deren Mehrheitseigner im europäischen Wirtschaftsraum sitzt. TVN aber gehört dem US-Konzern "Discovery".

Man gehe nicht gegen den Sender TVP vor, beteuerte die PiS, sondern lediglich gegen "Falschnachrichten". Andernfalls könne ja zum Beispiel ein großer russischer Energiekonzern eine Tochter auf Zypern gründen und dann in Polen einen Sender kaufen, um eine polnische Variante von Russia Today abzubauen. Damit könne der polnische Staat nicht einverstanden sein, erklärte Radoslaw Fogiel, ein Sprecher der PiS.

Allerdings wäre der einzig unmittelbar betroffene Sender in Polen eben kein russischer Propagandakanal gewesen, sondern das häufig regierungskritisch berichtende TVN - das brachte dem Gesetz fix den Beinamen "Lex TVN" ein: Der nächste Schachzug der PiS in ihrem Vorhaben,

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk an die Kandare

Schon sehr bald nach ihrem Wahlsieg 2015 begann die PiS, die Medienberichterstattung in Polen auf ihre Linie zu bringen: Erst besetzte man die Chefetagen der öffentlich-rechtlichen Senderfamilien TVP und Polskie Radio mit parteinahem Personal und dann auch die Redaktionen. Heute ist von diesen kaum noch Kritik an der Politik der PiS zu erwarten.

Katarzyna Pilarska - 2016 noch in leitender Funktion im Programm von Polskie Radio - berichtete damals, dass Druck ausgeübt worden sei, welches Thema und welche Gäste in der Sendung vorkommen sollten und welche nicht. Zusätzlich sei man finanziell ausgehungert worden. Ihr und sehr vielen anderen in der Redaktion habe man die Gehälter gekürzt. Allein vom Grundgehalt hätten sie und ihre Kolleginnen und Kollegen aber nicht überleben können, so Pilarska.

Auch Vorgängerregierungen hatten versucht, auf die öffentlich-rechtlichen Medien zuzugreifen - wenn auch nie so radikal wie jetzt die PiS - nach dem Prinzip: "Wer an der Macht ist, hat Recht, alle anderen sollen schweigen."

Private Medien werden "repolonisiert"

Nach den öffentlich-rechtlichen kommen jetzt die privaten Medien an die Reihe. Systematisch ziehen staatliche Unternehmen erst ihre Werbeaufträge und Abonnements bei privaten Zeitungsverlagen zurück. 2021, ein gutes Jahr nach der Wiederwahl der PiS, folgt dann die Übernahme: Der teilstaatliche Mineralölkonzern "Orlen" kauft mit der "Polska Press"-Gruppe auf einen Schlag den Großteil der polnischen Regionalzeitungen inklusive reichweitenstarker Onlineportale.

"Repolonisierung" nennt die Regierung das, weil der bisherige Eigentümer von Polska Press die deutsche Verlagsgruppe Passau war. Ein Vorwand, sagt der Medienwissenschaftler Krzysztof Grzegorzewski, denn die Medien seien nicht durch polnisches Privatkapital gekauft worden, sondern durch einen Strohmann, einen von den Mächtigen aufgebauten Oligarchen, der in der Vergangenheit selbst PiS-Politiker gewesen sei.

Damit meint Grzegorzewki den Vorstand des "Orlen"-Konzerns, Daniel Obajtek, der als Zögling von PiS-Chef Kaczynski gilt. Obajtek peitscht den Kauf von Polska Press erst gegen ein Kartellgericht durch und lässt dann fast alle ChefredakteurInnen feuern.

"Lex TVN" im zweiten Anlauf durchgedrückt

Polen war im Pressefreiheits-Ranking von "Reporter ohne Grenzen" bereits mehrere Plätze abgerutscht, als die PiS im Sommer 2021 die "Lex TVN" ins Parlament einbrachte. Aber es gelang ihr nicht, das Vorhaben ohne Weiteres durchzubekommen. Es gab Protest aus Washington, immerhin ist Discovery ein US-Konzern. In Umfragen sprachen sich viele Polinnen und Polen gegen das Gesetz aus und im September schickte die zweite Parlamentskammer, der von der Opposition dominierte Senat, das Gesetz zur Überarbeitung zurück in die erste Kammer, den Sejm - wo es versandete.

Vorerst. Bis die PiS es im Dezember plötzlich wieder einbrachte und im Eilverfahren durchdrückte. Senatspräsident Tomasz Grodzki von der oppositionellen PO ist offenkundig schockiert: Freie Medien sind ein Fundament der demokratischen Gesellschaft, sagt er. Medien in der Hand der Regierung, Propagandasprachrohre, seien eine Sackgasse. Überhaupt nicht verstehe er, dass Polen damit auch noch die Front mit Amerika aufmache.

Duda stoppt Lex TVN mit Veto

Aufhalten konnte das Gesetz jetzt nur noch der polnische Präsident, mittels Veto. Und er tat es: Ende Dezember legt Andrzej Duda sein Veto ein, schickte das Gesetz ein noch einmal zurück ins Parlament, mit dem Hinweis, "ohne Eile" eine bessere Lösung zu finden - allerdings weniger aus Sorge um die Pressefreiheit als um internationale Abkommen: Wenn Polen Verträge nicht einhalte, könnten auch andere ihre Vereinbarungen mit Polen nicht einhalten. Wenn Polen sie aber einhalte, könne Polen sagen, es sei ein solider, ehrenhafter Staat, so Duda.

Weiter schwere Zeiten für freie Medien in Polen

Dass der polnische Staat ab jetzt auch ehrenhaft mit der Pressefreiheit umgehen wird, daran haben BeobachterInnen allerdings große Zweifel. Medienwissenschaftler Krzysztof Grzegorzewski geht eher von kurzen Atempause aus: Das Gesetz werde zurückkommen. Unklar sei nur, in welcher Form und was genau die Regierenden vorhaben. Auch wenn Duda mit seinem verantwortungsbewussten Veto einen sehr gefährlichen Schlag abgewendet habe, ist Grzegorzewski sicher, dass diese "fixe Idee der Regierung" noch weitere Probleme für die freien Medien mit sich bringen werde.

Nicht zu vergessen, warnt Grzegorzewski, was für eine enorme Kraftanstrengung es eine zukünftige Regierung nach der PiS kosten werde, all die Eingriffe ins Mediensystem zu korrigieren – sofern überhaupt der Wille dazu da sei.