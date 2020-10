Polen protestieren gegen Verschärfung des Abtreibungsrechts

In Polen haben am Freitagabend erneut Tausende gegen die Verschärfung des Abtreibungsverbots demonstriert. Vor allem junge Leute gingen auf die Straße. Sie versammelten sich mit Gesichtsmasken und trotz der mit der Corona-Pandemie begründeten Verbote unter anderem in Warschau, Krakau, Breslau, Stettin und Kattowitz.

Demonstranten forderten Rücktritt der Regierung

In der Hauptstadt Warschau zogen Demonstrantinnen und Demonstranten vor das Haus des Vorsitzenden der national-konservativen Regierungspartei, Jaroslaw Kaczynski. Sie skandierten: "Das ist Krieg" und verlangten den Rücktritt der Regierung.

Auf Transparenten war zu lesen: "Ihr habt Blut an Euren Händen" und "Ihr errichtet die Hölle der Frauen". Die Polizei riegelte das Gebäude ab und warnte über Megafon, eine solche Versammlung sei verboten. Unklar war, ob Kaczynski zu Hause war. Schon am Donnerstag hatte es Proteste gegen die Entscheidung gegeben, die Polen nah an ein generelles Abtreibungsverbot bringt.

Urteil des Verfassungsgerichts

Das polnische Verfassungsgericht hatte am Donnerstag entschieden, dass selbst Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Leben verstießen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden die meisten der 1.110 im vergangenen Jahr gesetzeskonform erfolgten Schwangerschaftsabbrüche mit Fehlbildungen oder Gendefekten begründet.

Wenn das Urteil veröffentlicht ist, sind Abtreibungen in Polen nur noch bei Gesundheitsgefahr für die Mutter, nach einer Vergewaltigung oder anderen Verbrechen gestattet. Das Land hat bereits eines der strengsten Abtreibungsgesetze Europas.

Zustimmung aus der Regierung und von der Kirche

Politiker der regierenden PiS-Partei und Vertreter der katholischen Kirche äußerten ihren Zuspruch zu dem Urteil. Allerdings gab es vereinzelt auch Widerspruch aus der Regierungspartei. Ein Abgeordneter, der selbst Frauenarzt war, erklärte, man sollen Mütter kranker Kinder nicht "zum Heroismus" zwingen, sondern einen Konsens suchen.