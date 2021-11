Polen nimmt 100 Migranten an Grenze zu Belarus fest

Hunderte übernachten unter freiem Himmel

In Belarus haben Hunderte Migranten an der Grenze zu Polen trotz Kälte erneut die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Sie wärmten sich an Feuerstellen, wie Reporter berichteten. Weil Regen droht, wollen die belarussischen Behörden weitere Notunterkünfte für die Menschen vorbereiten. Unweit der Grenze wurde bereits eine Logistikhalle als Schlaflager geöffnet, sie soll nun für die Aufnahme von noch mehr Flüchtlingen vorbereitet werden.

Insgesamt sitzen an der Grenze zum EU-Land Polen weiter Tausende Flüchtlinge zum Großteil aus dem Nahen Osten, darunter viele Kurden aus dem Irak, fest. Brüssel wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, die Migranten an die EU-Außengrenze zu bringen, um politischen Druck auszuüben. Es wird vermutet, dass er sich damit für Sanktionen rächen will. Belarus weist dies zurück.

"Wir werden unsere Grenze mit allen Mitteln schützen"

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki beschrieb die Lage an der belarussischen Grenze in einem "Bild"-Interview als stabil mit wachsendem Risiko. Eine Kriegsgefahr wollte er dabei aber nicht ausschließen: "Die belarussischen Kräfte provozieren immer deutlicher. Ich hoffe, sie machen dabei nicht den einen Schritt zu weit", sagte er: "Denn wir Polen sind fest entschlossen, unsere Grenze mit allen Mitteln zu schützen. Die Ostgrenze Europas und auch der NATO."

Der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel warf Morawiecki Versagen in der Flüchtlingspolitik vor. Merkels Politik von vor fünf bis sechs Jahren habe "die Souveränität vieler europäischer Staaten gefährdet" und "einen künstlichen Multikulturalismus" geschaffen: "Das war eine gefährliche Politik für Europa und für die Welt."

Polens Regierungschef warnt vor "Millionen" Migranten

Morawiecki warnte die EU vor einem Nachgeben. Bei einer laxen Grenzpolitik drohe der Zustrom von "Millionen" Migranten. "Wenn wir nicht in der Lage sind, jetzt Tausende Zuwanderer fernzuhalten, dann werden es bald Hunderttausende sein, Millionen, die Richtung Europa kommen", sagte Morawiecki.

Wenn Europa seine Grenzen nicht entschieden verteidige, würden "Hunderte Millionen aus Afrika oder dem Mittleren Osten versuchen, nach Europa und insbesondere nach Deutschland zu kommen", sagte der Regierungschef: "Darum müssen wir Menschen zurückschieben können, die unsere Grenzen verletzen."

Brandenburgs Innenminister fordert deutsche Hilfe für Polen

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, dass Polen bei der Sicherung der EU-Außengrenze zu Belarus mehr Hilfe von Deutschland bekommt. Im Inforadio vom rbb sagte er, Polens Vorgehen an der Grenze sei richtig.

Berichte, nach denen Polen Migranten gewaltsam nach Belarus zurückdränge, sehe er kritisch, so Stübgen: "Das mit den Pushbacks kenne ich, diese Nachrichten. Ich kann sie allerdings nicht als belastbar feststellen. Tatsache ist, dass Polen gewaltsame Grenzdurchbrüche verhindert. Das ist auch die Aufgabe von Polen, die eine EU-Außengrenze hat. Insofern ist das Handeln Polens grundsätzlich richtig."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werde bei seinem Treffen am Donnerstag mit der polnischen Regierung bekräftigen, "was Angela Merkel auch gestern erklärt hat: dass Polen unsere volle Unterstützung hat", erklärte Stübgen. Dabei könne es auch um "Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen" für Polen gehen: "Es ist durchaus auch möglich, dass wir Bundespolizei-Unterstützung nach Polen geben können."