Polen bereitet Mauerbau an seiner Außengrenze vor

Immer noch harren hunderte Migranten in Belarus an der Grenze zu Polen aus, in der Hoffnung, doch noch in die EU und nach Deutschland zu gelangen. Polen indes will das verhindern und plant den Bau einer Mauer. 187 km lang und fünfeinhalb Meter hoch soll der Sperrzaun mit einer Stacheldraht-Krone werden. Zusätzlich sollen Sensoren und Bewegungsmelder Aktivitäten in Grenznähe aufdecken.

Ein Sprecher der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) sieht in dem Bau einer Außenmauer das Ergebnis eines Rechtskonflikts: Einerseits habe jedes Land die Pflicht, Verfolgten Schutz zu gewähren. Andererseits dürfe jedes Land seine Staatsgrenzen schützen und illegale Einwanderung verhindern.

Eine Herausforderung für die EU: Grenzschutz und Asylrecht

Mauern oder Grenzsperren, die zwischen zwei oder mehr Ländern stehen, bedeuteten auch eine Art Teilung der EU selbst. Während es im Rat der Mitgliedsländer Stimmen gibt, die sich eine EU-Unterstützung für Mauerbau-Vorhaben wie in Polen wünschen, bleibt die EU-Kommission skeptisch. Das sei allerdings kein Konflikt, der Probleme bereiten würde, sagt der Migrationsexperte Dr. Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin im "Thema des Tages"-Gespräch auf BR24. Denn die Kommission finanziere ja bereits Projekte zu Grenzüberwachung in anderen EU-Ländern. Die Frage sei eher, wie man Grenzschutz und Asylverfahren in Einklang bringen könne.

Um Grenzen zu schützen und illegale Einwanderung einzudämmen, hätten die EU-Kommission und die EU nämlich traditionell andere Möglichkeiten als Zäune zu bauen, stellt Bossong klar. Ob das allerdings ausreiche, darüber können man streiten. Doch Reformen dazu würden schon seit Jahren diskutiert. So habe sich die EU darauf festgelegt, in Krisenzeiten möglichst viele Asylverfahren, von denen klar ist, dass sie wenig Aussicht auf Erfolg haben, in Grenznähe durchzuführen. So könnten Migranten unmittelbar und sofort zurückgeführt werden.

Mauerbau an Polens Außengrenze nicht mehr zu verhindern

Erweiterte Vorschläge, die Asylstandards nochmals herunterzufahren, lägen auch bereits auf dem Tisch, sagt Bossong. Doch weiterhin stehe die Frage im Raum, wie man das Recht auf Asyl mit einem vernünftigen Grenzschutz verbinden kann, "wenn denn die Asylverfahren ordentlich und relativ zeitnah durchgeführt werden", so Bossong.

So seien die Pläne eines beschleunigten Asylverfahrens an der Grenze hochumstritten und mit Kosten verbunden. Während also die EU nach Lösungen ringt, sei der Mauerbau an Polens Außengrenze nicht mehr zu verhindern. Der Migrationsexperte Bossong stellt in diesem Zusammenhang klar, dass der EU nichts anderes bleibe, als anzumahnen, dass geltendes EU-Recht auch an den Außengrenzen bestehe und respektiert werde. So müssten weiterhin Möglichkeiten für Menschen bestehen, Asyl-Anträge an der Grenze zu stellen und weiterhin reguläre Grenzübertritte gegeben sein. Denn: "Wir haben immer noch keinen europäischen Bundesstaat, wo man dann wirklich volleinheitlich die gesamte europäische Außengrenze kontrolliert."