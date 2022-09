Polen: 1,3 Billionen Euro Kriegsschäden durch Nazi-Deutschland

77 Jahre nach Kriegsende plant Polen offenbar, wegen des Überfalls im Zweiten Weltkrieg offiziell Reparationsforderungen an Deutschland stellen. Das teilte der Chef der national-konservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Mittag in Warschau mit. Ein von Polen vorgelegtes Gutachten beziffert die von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden im Land auf 6,2 Billionen Zloty (1,32 Billionen Euro).