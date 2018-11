Pocket Bullies: Neue gefährliche Hunderasse?

Ihr Maul ist so groß, dass ein Kinderkopf hineinpasst. Muskelprotze, mit einem kompakten Körper und kurzen Beinen, sogenannte Pocket Bullies. Die Hunde sind als Modetrend aus den USA nach Europa gekommen und werden auch hierzulande immer beliebter. Diese Bullies werden durch die Kreuzungen potentiell gefährlicher Hunderassen gezüchtet, etwa aus Staffordshire Terriern und Pitbulls. Auch weitere Bully-Arten wie American Exotic Bullies werden nach dieser Methode gezüchtet. Die Befürchtung deshalb: Unter neuen Rassenamen werden gefährliche Hunde wieder salonfähig gemacht.

Pocket Bullies auch aggressiv

Hundehalterin Christine besitzt zwei Pocket Bullies: Irma und Silver. Sie geht davon aus, dass Pocket Bullies in den falschen Händen gefährlich sein können.

"Ich versuche darauf zu achten, dass ich Kindern nicht zu nahekomme. Auch hier im Garten lasse ich die Hunde nicht unbeaufsichtigt, falls Kinder an den Zaun kämen. Ein Hund wie die Irma in den falschen Händen ist definitiv gefährlich." Christine, Halterin von Pocket Bullies

Pocket Bullies meist nicht als Listenhunde geführt

Tatsächlich ist es wichtig, dass Hundehalter mit diesen Tieren sehr verantwortungsvoll umgehen, denn sie sind nicht als Listenhunde geführt. Nur für Listenhunde gelten besondere Auflagen, beziehungsweise in Bayern dürfen diese gar nicht gehalten werden.

Gefährliche Hunde unter neuem Namen?

Christoph Jung ist Biologe und Tierverhaltensforscher, er setzt sich für eine Wende in der Hundezucht ein. Die Pocket Bullies, die er aus Züchter-Videos aus dem Internet kennt, ließen seiner Meinung nach eindeutig die genetische Abstammung von Staffordshire Terrier und Pitbull erkennen. Die extrem ausgeprägten Muskelstrukturen der Tiere sind in den USA in der Rindermast aufgetreten. Dieser dafür ursächliche Gendefekt wurde in die Hunde "hineingezüchtet", erklärt der Biologe. Jung befürchtet, dass mit den Pocket Bullies potentiell gefährliche Hunde unter einem neuen Rassenamen salonfähig werden.

"Das ist eine neue Modewelle. Man weiß nicht wirklich, was drinsteckt. Es ist ein Mischling, der auf eine aggressive, angsteinflößende Ausstrahlung hin gezüchtet wird." Christoph Jung, Tierverhaltensforscher

Mehrere Beschlagnahmungen von Pocket Bullies

Erst vor kurzem ist ein Bully von der Polizei in einer niederbayerischen Kleinstadt beschlagnahmt und ins Tierheim München gebracht worden. Der Hund wies die phänotypischen Merkmale eines Kampfhundes auf. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art. In den Tierheimen geht man davon aus, dass in Zukunft immer häufiger diese Hunde bei ihnen nach Beschlagnahmungen landen werden.

Keine EU-Standards für die Hundezucht

Biologe und Tierverhaltensforscher Christoph Jung hält deshalb EU-weite Mindeststandards für notwendig, die bei der Hundezucht eingehalten werden müssen. Darüber hinaus müsse es eine Haftung der Züchter für Gesundheit und Wesen der Hunde geben, fordert Christoph Jung.

Handel über Internet

Internetangebote für Pocket Bullys sind überall im Bundesgebiet zu finden. Geworben wird mit teuren Zuchtlinien aus den USA oder mit Elterntieren, die Staffordshire oder Pittbull-Terrier seien. Der eine oder andere Züchter warnt, Interessenten sollten sich vor dem Kauf bei den Behörden erkundigen, ob die "Pockets" als Listenhunde eingestuft werden und somit die Haltung an Auflagen gebunden oder sogar untersagt ist.

Tricks der Züchter

Das BR-Politmagazin Kontrovers hat bei einer verdeckten Recherche Kontakt zu einem Züchter von Bullies in Erlangen aufbauen können. Er erzählt, man solle diese Hunde unter anderem Namen anmelden. Für einen Aufpreis von 50 Euro kann er nach Wunsch ein Rassegutachten vermitteln, das dann eine unproblematische Herkunft des Hundes belege.

"Am besten als 'Old Englisch Bulldoge' anmelden und wenn es dann Probleme gibt, dann an mich wenden. Dann machen wir für 50 Euro ein Rassegutachten. Das geht aber nur bei meinen Hunden, weil der Gutachter meine Hunde kennt." Gedächtnisprotokoll Gespräch mit Pocket Bully Züchter aus Erlangen

Was der Züchter nicht erwähnt: Widerlegt ein anderer Gutachter das gekaufte Gutachten, kann der Hund dennoch beschlagnahmt werden. Dieses Tier muss dann entweder an einen Halter in einem anderen Bundesland vermittelt werden oder landet im Tierheim.