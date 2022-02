Plastikmüll: Zu viel Einweg-Verpackungen in Supermärkten

Pilze in einer Plastikschale, mit Folie umwickelt. Orangen, Zitronen, Zwiebeln – Netzen aus Kunststoff. Kekse ebenfalls doppelt eingepackt, dazu Milch und Säfte in Getränkekartons. Wer im Supermarkt einkauft, produziert Verpackungsmüll. Aber es macht einen Unterschied, wo man hingeht, sagt die Deutsche Umwelthilfe (DUH). In einem "Verpackungscheck“ hat sie das Sortiment von elf Supermarktketten untersucht – darunter klassische Supermärkte, Discounter und Biomärkte.

Obst und Gemüse häufig unnötig verpackt

Die Stichprobe ergab: In der Obst- und Gemüseabteilung waren bei allen Discountern mehr als die Hälfte der Produkte verpackt. Bei Netto Nord waren es sogar mehr als 80 Prozent. Laut Thomas Fischer, Bereichsleiter für Kreislaufwirtschaft bei der DUH, sind die Verpackungen in vielen Fällen nicht notwendig. Obst und Gemüse wie Äpfel, Paprika, Gurken oder Karotten seien von Natur aus sehr robust und würden ohnehin gekühlt transportiert, sodass sie lange frisch bleiben. Dass es hier möglich ist, ganz auf Verpackungen zu verzichten, zeigten im Test die Biosupermarktketten Denn‘s, Bio Company und Alnatura.

Zu wenig Mehrweg bei Milch und Joghurt

In der Kategorie Milch und Joghurt ergab der Test, dass die meisten Supermärkte und Discounter fast ausschließlich Einwegverpackungen im Sortiment haben, die nach Gebrauch über den gelben Sack entsorgt werden. Auch Biomärkte schneiden nicht gut ab, weil sie etwa Milch häufig in Getränkekartons anbieten. Milchflaschen aus Glas lassen sich hingegen bis zu fünfzig Mal wiederverwenden. Besonders umweltfreundlich sind sie Fischer zufolge dann, wenn sie von regionalen Molkereien stammen. Denn da sind die Transportwege zu den Läden kurz.

Auch bei Getränken wie Wasser, Säften und Softdrinks bemängelt die Umwelthilfe, dass klassische Supermärkte viel zu wenig Mehrwegverpackungen anbieten. Die Discounter Aldi Süd, Aldi Nord und Lidl haben überhaupt kein Mehrwegsystem, obwohl das gesetzliche Ziel 70 Prozent Mehrweg vorschreibt. Die Umwelthilfe kritisiert, dass diese Quote schlicht ignoriert wird.

Rote Karte für alle Discounter und klassischen Supermärkte

Insgesamt bewertet die DUH in ihrem Verpackungscheck nur Biosupermärkte mit einer grünen Karte. Alle klassischen Ketten und Discounter bieten zu viele Produkte in Einwegverpackungen an. Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Kaufland, Rewe, Penny, Edeka, Netto Marken-Discount und Netto Nord bekommen deshalb die rote Karte.

Dabei ist der Wunsch der Verbraucher ein anderer: Umfragen zeigen, dass die große Mehrheit der Deutschen Verpackungsmüll vermeiden will. Die Umwelthilfe erwartet von Supermarktketten, dass sie ihr Angebot so gestalten, dass Kundinnen und Kunden überhaupt die Möglichkeit dazu bekommen. Das sei momentan "vorne und hinten" nicht der Fall, sagt Fischer.