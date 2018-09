Plastik, das "auf Befehl" zerfällt

In Marc Hillmyers Labor an der Universität Minessota passiert ein kleines Wunder: In einer Schale liegt Kunststoffschaum. Der wird langsam erhitzt. Nach einer Weile verschwindet er. Zerfällt einfach zu einem Pulver.

"Wir arbeiten an Polymeren, die unter normalen Bedingungen absolut stabil sind. Aber wenn man sie erhitzt, zerfallen sie in ihre ursprünglichen Komponenten." Marc Hillmyer, Leiter Bereichs für nachhaltige Polymere an der Universität von Minnesota.

Im Prinzip geht es um dies: Kunststoff beginnt als einzelne Moleküle, die meist aus Erdöl gewonnen werden. Die bringt man chemisch dazu, sich wie ein Reißverschluss zu Ketten zu verhaken. Das sind die Polymere, von denen Hillmyer spricht. Die bleiben ein Leben lang zusammen, es sei denn man verbrennt sie. Hillmyer will das Polymer mit einem bestimmten Impuls dazu bringen, den Reißverschluss wieder zu öffnen und in seine kleinen Einzelmoleküle zu zerfallen. Die könnte man dann einfach wieder zu neuen hochwertigen Kunststoffen zusammenfügen.

Beigemischte Trigger machen Auflösung möglich

Und das funktioniert, zum Teil nicht nur im Labor. Die Chemiker mischen den Kunststoffen nämlich bestimmte Elemente bei, die als solche Impulse oder Trigger dienen. Solche Trigger können bestimmtes Licht, Hitze oder anderes sein. Sie verwandeln die Polymere dann chemisch zurück in ihre Bestandteile.

Licht würde bei Kunststoffen funktionieren, die im Dunklen eingesetzt werden. Kommen sie unter bestimmte Lampen, zerfallen sie einfach. Bei anderen ist es eine Chemikalie, die den Zerfall "befiehlt".

Plastik aus Mais für Autositze wird hinterher zu Staub

Marc Hillmyer hat außerdem Kunststoffe patentieren lassen, die gleich doppelt nachhaltig sind: Die Einzelmoleküle werden mit Hilfe von Bakterien aus Biomaterial wie Mais oder Rüben gewonnen. Und der daraus gewonnene Kunststoffe zerfällt ebenfalls auf Befehl.

Dabei enstehen zum Beispiel stabile Schäume, die so lange halten wie andere Schäume auch. Ein von Hillmyer gegründetes Startup entwickelt so schon jetzt Schaum für Autositze, Matratzen oder z.B. Sportmatten. Sind sie alt geworden, erhitzt man sie auf etwa 200 Grad. Dann zerfallen sie einfach zu Pulver und können sofort wieder zu einem neuen Schaum gemacht werden. Die Matratzen landen also auf keiner Deponie und werden auch nicht verbrannt.

Für Strohhalme und Einkaufstüten zu teuer

Theoretisch lässt sich eine Technologie, bei der Plastik auf Befehl in seine Bestandteile zerfällt, auch in Einkaufstüten oder Strohhalme einbauen. Nur sind die heute so billig, dass sich chemisches Wiederverwerten nicht lohnt. Das aber ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, wenn, wie von der EU geplant, Einmalplastik ganz verbannt werden soll.