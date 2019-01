"Plan B" ist wie "Plan A" - May präsentiert nichts Neues

Die britische Premierministerin Theresa May hat dem Parlament ihren "Plan B" für ein Brexit-Abkommen vorgestellt. Konkrete Neuerungen präsentierte sie in ihrer Rede allerdings nicht.

May betonte ausführlich, was sie nicht will: ein zweites Referendum über einen EU-Austritt Großbritanniens oder eine Verlegung des Austrittstermins. Laut den aktuellen Planungen tritt Großbritannien am 29. März aus der EU aus. Alle Versuche, dafür ordentliche Regelungen zu finden, sind bislang gescheitert. Das von May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen - ihr "Plan A" - war vom britischen Parlament in der vergangenen Woche mit breiter Mehrheit abgelehnt worden.

Nach Einschätzung von ARD-Korrespondentin Annette Dittert hat May aber kaum Chancen, bei der erneuten Abstimmung im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Um die Hardliner in der eigenen Partei auf ihre Seite zu bringen, müsse sie von der EU Zugeständnisse beim größten Stolperstein, der Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland, bekommen. Das habe die EU bislang kategorisch ausgeschlossen, so Dittert.

Zweites Referendum "schwieriger Präzedenzfall"

May sagte, die EU werde Artikel 50 zeitlich nicht verlängern, wenn kein konkreter Plan vorliege. Eine Fristverlängerung würde zudem gegen den Geist des Referendums verstoßen. Ein zweites Referendum wäre generell ein "schwieriger Präzedenzfall".

May plädierte nun für weitere Gespräche mit der EU - vor allem über die im Brexit-Vertrag vereinbarte Auffanglösung für die Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland. Sie wolle sich mit den Abgeordneten beraten und dann mit neuen Vorschlägen nach Brüssel reisen. Der sogenannte Backstop, der vorsieht, dass das Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit der EU bleibt, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wird, ist der größte Kritikpunkt von Mays Gegnern.