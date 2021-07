Plagiatsvorwürfe: Baerbock räumt Fehler ein

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich in der Debatte um die Vorwürfe gegen ihr Buch selbstkritisch gezeigt. Baerbock werden in ihrem Buch ungekennzeichnete Übernahmen aus anderen Veröffentlichungen vorgeworfen. Sie habe bewusst auf öffentlich zugängliche Quellen zurückgegriffen, gerade wenn es um Fakten gehe, erklärte sie. "Aber ich nehme die Kritik ernst."

Der Kanzlerkandidatin der Grünen waren mehrere wörtliche Übernahmen vorgeworfen worden. Zum Teil wurde der Vorwurf der Urheberrechtsverletzungen erhoben. Die Grünen entgegneten, bei den beschriebenen Passagen handele es sich um allgemein zugängliche Fakten oder bekannte grüne Positionen. "Rückblickend wäre es sicherlich besser gewesen, wenn ich doch mit einem Quellenverzeichnis gearbeitet hätte", sagte Baerbock nun der "Süddeutschen Zeitung".

Wahlkampf soll "klar in der Sache, aber fair im Ton" ablaufen

In der SZ warb Baerbock außerdem für einen fairen Umgangston im Wahlkampf. Sie wolle trotz der Auseinandersetzung nicht in "alte Freund-Feind-Reflexe zurückfallen" - auch wenn ihr das mitunter schwer falle. "Mehr als drei Jahre lang haben wir in der Partei, haben (der Co-Vorsitzende) Robert Habeck und ich, intensiv daran gearbeitet, über eine andere Ansprache und Haltung Gräben zu überwinden", sagte sie.

Diese Art der Kommunikation werde in einem harten Wahlkampf auf die Probe gestellt, gerade wegen persönlicher Anfeindungen. "Auch ich bin da kurz in alte Schützengräben gerutscht", gab sie zu. "Dabei geht es mir um das Gegenteil: die großen Zukunftsfragen offen und breit zu diskutieren, hart und klar in der Sache, aber fair im Ton und offen für Argumente." So wolle sie Wahlkampf machen.

Scholz: Im Umgang mit Baerbock "ist manches nicht fair und gerecht"

Baerbock wird aus Sicht ihres SPD-Mitbewerbers Olaf Scholz in Teilen ungerecht behandelt. "Die Gleichstellung von Männern und Frauen, die mir sehr wichtig ist, ist längst nicht erreicht", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das macht sich auch im Wahlkampf bemerkbar, auch im Umgang mit Annalena Baerbock ist manches nicht fair und gerecht."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält die Kritik an der Grünen-Kanzlerkandidatin und ihrem Buch ebenfalls für überzogen und rät im Wahlkampf zu mehr Gelassenheit. "Ich halte das einfach für übertrieben", sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung". "Wie viele Bücher sind geschrieben worden, bei denen man aus Programmen, aus anderen Konzepten einfach Dinge wiedergibt", sagte er. Da es keine wissenschaftliche Arbeit sei, müssten auch keine Quellen angegeben werden. Es sei angemessen, mal "ein, zwei Tage" über ein solches Buch zu diskutieren, sagte Seehofer.

Pannenserie im Grünen-Wahlkampf

Baerbock war zuletzt anhaltender Kritik ausgesetzt. Die möglichen Plagiate ihrem Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" machte der österreichische Medienrechtler Stefan Weber publik. Zuvor war bekannt geworden, dass die Kanzlerkandidatin der Grünen Sonderzahlungen verspätet an den Bundestag gemeldet hatte. Partei und Kandidatin mussten zudem Angaben in Baerbocks Lebenslauf korrigieren.