Pläne für Kindergrundsicherung werden konkreter

Bisher sind die staatlichen Hilfen für Familien mit Kindern zersplittert und darum reichlich kompliziert zu beziehen: Da gibt es das Kindergeld, den Kinderzuschlag, Kinderfreibeträge oder das "Teilhabepaket". Kein Wunder, dass viele Familien in dem Dschungel nicht durchblicken und Geld liegenlassen.

Eckpunkte für die Kindergrundsicherung vorgelegt

Das soll sich ändern: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat jetzt Eckpunkte für eine unbürokratische Kindergrundsicherung vorgelegt - eines der zentralen sozialpolitischen Vorhaben der Ampelkoalition. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Donnerstag, dass ein entsprechendes Papier an die anderen Ministerien zur weiteren Abstimmung verschickt wurde. Die "Wirtschaftswoche" hatte zuvor darüber berichtet.

Sozialverbände, Kinderschutz- und Familienorganisationen fordern die Kindergrundsicherung seit Langem. Denn viele Familien beantragen Gelder bislang wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden nicht, was nach Angaben von Paus zu "verdeckter Armut" führt.

Kindergrundsicherung soll 2025 kommen

Die nun vorgelegten Eckpunkte für das Vorhaben sollen im Februar vom Kabinett abgesegnet werden. Sie sind die Grundlage für einen Gesetzentwurf, der bis zum Herbst kommen soll. 2025 soll die Kindergrundsicherung eingeführt werden. Dass es so lange dauert, liegt auch an der Komplexität. Viele Sozial- und Steuergesetze müssen geändert werden.

Aktuell leben etwa 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von staatlichen Leistungen zur Existenzsicherung, davon 1,6 Millionen trotz Erwerbstätigkeit der Eltern. Das betrifft rund jedes fünfte Kind.

Zahlung aus zwei Komponenten

Bereits bekannt war, dass die Kindergrundsicherung aus zwei Komponenten bestehen soll: Da ist zum einen der sogenannte Garantiebetrag - er soll unabhängig vom Familieneinkommen für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ausfallen und zunächst mindestens so hoch sein wie das Kindergeld.

"Perspektivisch" soll er aber so hoch sein wie die maximale Entlastungswirkung des steuerlichen Kinderfreibetrags. Wenn die Kinder 18 sind und ausziehen, sollen sie das Geld direkt bekommen - als "Grundsockel" zur Finanzierung von Studium und Ausbildung.

Zusatzbetrag soll mehr Gerechtigkeit schaffen

Die Höhe der zweiten Komponente - des Zusatzbetrages - soll vom Familieneinkommen abhängen. Je weniger die Eltern verdienen, desto höher fällt der Zusatzbetrag aus. Das soll für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Denn bisher prüft das Finanzamt, ob sich Kindergeld oder Kinderfreibeträge mehr lohnen, wovon Spitzenverdiener deutlich stärker profitieren als Geringverdiener mit Kindergeld.

Damit müssen ärmere Familien keine Kinderzuschläge und keine Leistungen des "Teilhabepakets" mehr beantragen, damit ihre Kinder in den Genuss von Schulausflügen, Klassenfahrten, Musikunterricht, Sportverein oder Schulbedarf kommen. Alle diese Leistungen soll künftig der Zusatzbetrag abdecken, sodass die Kindergrundsicherung das pauschale altersgestaffelte Existenzminimum des Kindes abdeckt. So schlagen es die Eckpunkte vor.

Beantragung: Aus der Holschuld wird eine Bringschuld

Bisher müssen die diversen Leistungen bei unterschiedlichen Stellen beantragt werden: Kindergeld und Kinderzuschlag bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, Leistungen aus dem "Teilhabepaket" bei kommunalen Ämtern und Jobcentern. Teilweise geht das elektronisch, teilweise läuft das über Papierformulare. Betroffene müssen sich selbst aktiv darum kümmern. Den Durchblick zu behalten, ist schwer.

Künftig soll ein "Kindergrundsicherungsportal mit einem anwendungsfreundlichen intelligenten Antragssystem" und ein automatisierter "Kindergrundsicherungs-Check" die Daten einer Familie mit Finanzbehörden und Rentenversicherung abgleichen, damit die Kindergrundsicherungsstelle die Familie darauf hinweisen kann, dass sie möglicherweise Ansprüche auf weitere Zahlungen hat. Damit wird aus der bisherigen Holschuld der Bürger eine Bringschuld des Staates.

Daumen hoch vom "Bündnis für Kindergrundsicherung"

Lob kommt vom Bündnis für Kindergrundsicherung: "Der Staat wird endlich in die Pflicht genommen, anspruchsberechtigte Familien direkt auf ihre Ansprüche hinzuweisen und die Beantragung zu automatisieren", sagt die Sprecherin des Bündnisses und VdK-Präsidentin Verena Bentele.

Der Koordinator des Bündnisses und Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, fordert, die Höhe der Geldleistung so zu bemessen, dass sie Kinderarmut verhindert: "Das scheint mir mit Blick auf die anstehende Ressortabstimmung eine große Aufgabe zu werden." In dieser Angelegenheit dürfe aber keine "Politik nach Kassenlage" gemacht werden, so Hilgers mit Blick auf Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Mit Informationen von AFP, dpa und KNA