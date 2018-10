Pittsburgh: Elf Tote bei Schüssen in Synagoge

In einer Synagoge der US-Stadt Pittsburgh hat ein Mann während eines Gottesdienstes mehrere Menschen getötet. Es gebe elf Todesopfer, wie Wendell Hissrich, Direktor für Öffentliche Sicherheit bei der Stadt Pittsburgh, sagte. Zudem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen angeschossen, darunter auch drei Polizisten.

Der mutmaßliche Schütze wurde gefasst. Der 46-Jährige habe während einer Taufzeremonie für ein Baby das Feuer eröffnet, sagte der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania, Josh Shapiro.

Trump zeigt sich erschüttert

US-Präsident Donald Trump sprach von einer erschütternden Tragödie. Er betonte: "Es ist eine fürchterliche Sache, was in unserem Land an Hass umgeht." Gleichzeitig sagte der Präsident auch, dass der Schütze vielleicht gestoppt werden hätte können, wenn die Synagoge einen bewaffneten Wachmann gehabt hätte. Nach Trumps Worten hatte der Angriff einen antisemitischen Hintergrund. Es dürfe "keine Toleranz für den Antisemitismus" geben.

Ein lokaler Fernsehsender berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, der Schütze sei in die Synagoge gegangen und habe die Worte ausgesprochen: "Alle Juden müssen sterben."

Der Jüdische Weltkongress (WJC) zeigte sich schockiert. Bei dem Vorfall handele es sich um einen "abscheulichen Terrorakt", sagte WJC-Präsident Ronald Lauder. "Das war ein Angriff nicht nur auf die jüdische Gemeinde, sondern auf ganz Amerika."

Menschen in Sicherheit gebracht

Fernsehbilder zeigten ein großes Polizeiaufgebot und Krankenwagen am Tatort. Menschen wurden von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten in Sicherheit gebracht.

Die "Tree-of-Life"-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Großraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Finkelstein zeigte sich erschüttert: "So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel." In Squirrel Hill, wo die Synagoge steht, leben rund 50 Prozent der im Großraum Pittsburgh ansässigen Juden.

Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert

Normalerweise finden sich in der Synagoge am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein. Auch in anderen Gegenden der USA wurden sofort die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert.