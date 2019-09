Philippinen: US-Bürgerin schmuggelt Baby in Umhängetasche

Die philippinischen Behörden haben Anklage gegen eine US-Bürgerin wegen Menschenhandels erhoben. Die 46-Jährige wurde am Mittwoch am Flughafen von Manila festgenommen, als sie versucht haben soll, ein sechs Tage altes Baby in einer Umhängetasche außer Landes zu bringen.

US-Bürgerin passiert mit geschmuggeltem Baby alle Kontrollen

Die Frau soll keine gültigen Papiere für den Jungen dabei gehabt haben. Dennoch schaffte sie es durch die Sicherheitskontrollen und wurde erst am Abfluggate vom Bodenpersonal aufgehalten. Laut Ermittlern trug sie "einen Säugling in einer Umhängetasche", als sie versuchte, in einen Flieger auf dem Weg zurück in die USA zu steigen.

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Menschenhandels. Im Falle einer Verurteilung droht der Verdächtigen eine jahrzehntelange Haftstrafe.

Weg des philippinischen Babys zu US-Bürgerin noch unklar

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Mutter des Babys philippinische Staatsangehörige ist. Der Junge, der sich jetzt in der Obhut der Behörden befindet, soll aus dem Süden des Landes nach Manila geflogen worden sein. Wie genau die US-Bürgerin an das Baby gekommen ist, werde noch untersucht.