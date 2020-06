Lobby-Affäre um Amthor: Was darf Lobbyismus? Possoch klärt!

Lobbyismus, also: das Beeinflussen der Meinung und der Entscheidungen in der Politik. Darüber wird aktuell wieder viel diskutiert. Der Grund: "Der Fall Amthor". Laut Recherchen des "Spiegel" soll der Bundestagsabgeordnete und CDU-Politiker Philipp Amthor im Herbst 2018 in einem Brief an den Bundeswirtschaftsminister um politische Unterstützung für das US-amerikanische Start Up Augustus Intelligence geworben haben. Amthor erhielt von der Firma einen Direktorenposten und Aktienoptionen.

Amthor hätte damit seine Rolle als Bundestagsabgeordneter genutzt, um die Türen des Wirtschaftsministeriums für eine Firma zu öffnen und wäre damit Lobbyist.

Lobbyismus: Fester Bestandteil unserer Demokratie

Warum gibt es Lobbyismus überhaupt und ist er immer schlecht? Nein, Lobbyismus ist teilweise sogar integraler Bestandteil von Demokratie und Gesellschaft – kann aber auch genauso zur absoluten Gefahr für diese werden. Welche Regeln bräuchte der Lobbyismus in Deutschland und wer sorgt dafür, dass es bis heute kein verpflichtendes Lobbyregister bei uns gibt? Wie läuft der Lobbyismus in Berlin wirklich ab? Sind es die schwarzen Limousinen, die vorm Bundestag vorfahren und ominöse Menschen einfach ein- und ausgehen und keiner weiß genau, mit wem die sich treffen? Und wie sieht der Alltag einer Bundestagsabgeordneten aus, die tagtäglich mit Lobbyisten zu tun hat?

