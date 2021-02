LIVE um 14:05 Uhr

vor 38 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live14Uhr-Bundestag: Pflicht-Frauenquote für Vorstände?

Lang hat es die Politik den Unternehmen überlassen, in ihren Chefetagen für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Jetzt will die Regierung per Gesetz mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Die Opposition hält mit eigenen Anträgen dagegen.