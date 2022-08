Pflegeversicherung: Warnung vor dramatischer Kostenexplosion

Es ist nicht so, als hätte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht genug um die Ohren: Corona mit all seinen Facetten. Die Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann gibt es da noch die Situation in der Pflegeversicherung. Die laufe auf eine Finanzsituation zu, in der sie nicht in der Lage ist, im nächsten Jahr gut und zuverlässig zu agieren, befürchtet Gernot Kiefer. Er ist beim Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung für den Bereich Pflege zuständig.

Dramatische Kostensteigerungen in Heimen befürchtet

Derzeit liegt der Beitragssatz bei 3,05 Prozent. Menschen ohne Kinder zahlen etwas mehr: 3,4 Prozent. Dabei spielt es keine Rolle, warum sie keine Kinder haben. Die Pflegeversicherung ist eine Grundversicherung, das heißt, sie deckt längst nicht alle Kosten, die anfallen, wenn Menschen pflegebedürftig werden.

Diese Kosten werden nicht kleiner. Der Präsident des Verbandes der privaten Pflegeanbieter, Thomas Greiner (AGVP), warnt sogar vor dramatischen Kostenexplosionen im Bereich der Pflegeheime, einem "Kosten-Tsunami".

Er zählt auf: Pflegekräfte bekommen mehr Geld. In Pflegeheimen muss ab dem 1. September für alle Mitarbeitende mindestens der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden. Energiepreise steigen, Preise für Lebensmittel auch, dazu die Inflation.

All das kann nach Greiners Meinung dazu führen, dass Menschen in stationären Einrichtungen zwischen 600 und 1.000 Euro pro Monat mehr bezahlen müssen. Aktuell liegt der durchschnittliche Eigenanteil bundesweit bei 912 Euro – in Bayern sogar bei 1.070 Euro.

Holetschek: Pflege ist Schicksalsfrage

Bayerns Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) bereiten diese Zahlen erheblich Kopfschmerzen. Er nennt die Pflege eine Schicksalsfrage. Nicht alle der über 780.000 Pflegebedürftigen in Pflegeheimen können sich die hohen Eigenanteile leisten. Sie müssen dann Sozialhilfe beantragen, wenn sie buchstäblich kein eigenes Geld mehr haben.

Für Holetschek ein Unding: Wer sein Leben lang gearbeitet habe, dürfe im Pflegeheim nicht zum Sozialfall werden, weil er die Eigenbeteiligung nicht mehr stemmen könne. Seit Januar gilt in Deutschland zwar ein Gesetz, das den Eigenanteil in der stationären Pflege reduzieren soll. Im ersten Heimjahr aber gerade einmal um fünf Prozent. Erst ab dem dritten Jahr werden 70 Prozent der Eigenbeteiligung übernommen.

Wenn pflegebedürftige Menschen in Heimen "Hilfe zur Pflege" - also Sozialhilfe - beantragen müssen, wird das auch für die Kommunen, Städte und Gemeinden zum Problem: Immer mehr von ihnen müssen für diese Sozialhilfe aufkommen, und das wird teuer. Dabei war die Pflegeversicherung bei ihrer Einführung im Jahr 1995 ursprünglich dafür gedacht, die Kommunen zu entlasten.

Die Ausgaben steigen – und die Einnahmen?

Gernot Kiefer vom GKV-Spitzenverband wünscht sich von der Politik eine nachhaltige Reform der Finanzen in der sozialen Pflegeversicherung. Kiefer plädiert dafür, versicherungsfremde Leistungen wie Altersversorgungsbeiträge aus Steuermitteln zu bezahlen. Diese Beiträge werden aktuell von der Pflegeversicherung getragen, sie werden denjenigen gezahlt, die ihre Angehörigen pflegen.

2021 hat die soziale Pflegeversicherung mit einem Defizit von 1,35 Milliarden Euro abgeschlossen. 2022 erwarten die Kassen ein Defizit von etwa 2,3 Milliarden Euro. Die wurden durch Darlehen aus dem Bundeshaushalt abgesichert. Wie aber neue Einnahmen generieren?

Vorstellbar wäre laut Florian Schönberg vom Sozialverband von Deutschland (SoVD), die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben. Das ist die Einkommensgrenze, bis zu der Einnahmen für die Pflegeversicherung herangezogen werden. Aktuell liegt sie in der Pflege- und Krankenversicherung bei 58.050 Euro pro Jahr. Würde man dieses Niveau auf das höhere der Renten-Versicherung ziehen, würden mehr Versicherte mehr Geld einzahlen.

Immerhin bekommt die Pflegeversicherung seit dem 1. Januar 2022 einen jährlichen Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro. Das Steuergeld allerdings reicht bei weitem nicht aus.

Lauterbach plant Reform der Pflegefinanzen

Laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird mit Hochdruck an einer Reform der Finanzierung der Pflegeversicherung gearbeitet. Die braucht es auch, findet der Vorsitzende der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas. Sehe man sich den Personalmangel, die Demographie und die Unterfinanzierung an, braue sich eine Art "perfekter Sturm in der Pflege" zusammen.

Dass eine Bürgerversicherung kommen wird, wie es Sozialverbände oder die Linkspartei fordern, ist unwahrscheinlich. Dafür müsste der Einnahmenkreis erweitert, private und gesetzliche Versicherung zusammengelegt werden. Im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen wird die Bürgerversicherung mit keinem Wort erwähnt.

"Wir prüfen, die soziale Pflegeversicherung um eine freiwillige, paritätisch finanzierte Vollversicherung zu ergänzen, die die Übernahme der vollständigen Pflegekosten umfassend absichert. Eine Expertenkommission soll bis 2023 konkrete Vorschläge vorlegen, die generationengerecht sind. Der privaten Pflegeversicherung würden wir vergleichbare Möglichkeiten geben." (Quelle: Koalitionsvertrag)

Im Vertrag steht auch ein Satz, der dem Bundesgesundheitsminister etwas Luft verschaffen könnte: "Den Beitrag zur Sozialen Pflegeversicherung heben wir moderat an." Letzten Endes könnten es also ein weiteres Mal die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sein, die die Lücke in der Pflegeversicherung stopfen.