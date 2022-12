Pflegeverband warnt vor Kollaps im Gesundheitssystem

Angesichts des Fachkräftemangels hat der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) vor dem Zusammenbruch des Pflegesystems gewarnt. "Wenn wir nicht schnell grundlegende Reformen bekommen, kann man die pflegerische Versorgung in Deutschland nicht mehr aufrechterhalten", sagte die Vorsitzende Christel Bienstein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (RND). Zwar sei es bereits in der Vergangenheit zu Pflegenotständen gekommen, etwa Anfang der 1990er Jahre, aber: "Eine vergleichbare Situation hat es in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben."

Problem: "Verdichtung der Arbeit"

Aktuell gehe man von 200.000 fehlenden Vollzeitkräften aus, sagte Bienstein. Zwar sei die Zahl der Pflegebeschäftigten im vergangenen Jahr gestiegen, allerdings hätten diese Werte nur eine geringe Aussagekraft. "Bis zu 70 Prozent" der Pflegefachpersonen arbeiteten in Teilzeit, und die Krankheitsquote übersteige wegen der hohen Arbeitsbelastung die aller anderen Berufsgruppen. Grund dafür sei vor allem die "Verdichtung der Arbeit".

"Sichere Pflege kaum mehr möglich"

Durch den medizinischen Fortschritt in den vergangenen Jahren würden überwiegend hochkomplexe Erkrankungen behandelt, was zu einem deutlich höheren Arbeitsaufwand führe. Vor allem in den Krankenhäusern sei "eine sichere und qualitativ hochwertige Pflege kaum mehr möglich", sagte die DBfK-Vorsitzende.

Der Personalmangel in der Pflege wurde zuletzt besonders in den Kinderkliniken deutlich, wo ein Teil der Betten nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin wegen fehlender Pflegekräfte nicht betrieben werden konnte. Für Fachkräfte aus dem Ausland plant die Bundesregierung Erleichterungen bei der Einwanderung nach Deutschland.

RKI: "Plateau" bei Corona, aber andere Erkrankungen nehmen zu

Besonders prekär ist die Situation jetzt im Herbst. Denn die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht nicht weiter zurück, die Inzidenz stagniert. Andere Atemwegserkrankungen legen jedoch zu. So schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht zur Entwicklung der Corona-Pandemie: Der Infektionsdruck sei im Herbst in allen Altersgruppen generell hoch, da auch die Verbreitung von akuten Atemwegsinfektionen durch den häufigeren und längeren Aufenthalt in Innenräumen schlechter zu verhindern sei.

Bundesweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche im Vergleich zur Vorwoche gleich geblieben, heißt es. In der Woche zuvor war die Corona-Inzidenz im gleichen Zeitraum noch um 17 Prozent gesunken. Die Zahl der Krankenhausbehandlungen von Menschen mit einer schweren akuten Atemwegsinfektion und COVID-19 ging ebenfalls nicht weiter zurück. Laut RKI "zeichnet sich eine Plateaubildung ab."

Extrem viele RSV- und Grippepatienten

Neben Corona belasten derzeit auch andere Krankheiten das Gesundheitssystem. So ist die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) nach Daten der Online-Befragung "GrippeWeb" im Vergleich zur Vorwoche nochmals gestiegen. In der vergangenen Woche lag sie laut RKI bei etwa 8,2 Millionen - und damit deutlich über dem Bereich der Vorjahre. Gründe für Arztbesuche wegen einer akuten Atemwegsinfektion sind demnach Influenzaviren, das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) und zu einem geringeren Anteil das Coronavirus.

Angesichts einer Welle von RSV- und Grippeinfektionen in Europa riefen führende Gesundheitsexperten am Donnerstag Risikogruppen zur Impfung gegen Grippe (Influenza) und Covid-19 auf. Vor allem Kinderkliniken sind momentan vor allem durch die hohe Zahl von RSV-Infektionen belastet. An RSV kann man in jedem Alter erkranken, aber vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern ist der Erreger bedeutsam.