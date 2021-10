Pflegerats-Präsidentin Vogler: "Wir bluten immer mehr aus"

Mehr Personal, höhere Löhne, gerechtere Finanzierung - aus Sicht des Deutschen Pflegerates hakt es bei den Pflegeberufen an allen Ecken und Enden. Im BR24 Thema des Tages schlägt Christine Vogler, die Präsidentin des Dachverbands, deshalb Alarm.

"Wir haben einen Pflegenotstand. In allen Versorgungsbereichen - in der ambulanten Versorgung, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen fehlen uns etwa 200.000 Pflegefachpersonen. Und in den nächsten zehn Jahren werden wir noch eine Million Pflegebedürftige mehr haben in Deutschland. Das heißt, dass uns schätzungsweise 500.000 Pflegefachkräfte fehlen werden." Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats

Personal braucht mehr Kompetenzen

Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssten verbessert werden, das Personal brauche mehr Kompetenzen - etwa, wenn es darum gehe, Wundmittel selbstständig zu verschreiben. Außerdem müsse darüber nachgedacht werden, wie das bezahlt werden solle. Und um all das in den Griff zu bekommen, gibt sie der Politik nicht mehr viel Zeit. Die kommenden vier Jahre seien die entscheidenden, sagt Vogler, denn:

"Wenn wir jetzt nicht das Ruder rumreißen, dass die Menschen, die in den Pflegeberufen sind, auch bleiben - und eventuell auch zurückkehren - und wir unsere Auszubildenden auch halten können, dann bluten wir immer mehr aus in der Pflege. Das ist eine Abwärtsspirale, die wir gar nicht mehr aufgehalten bekommen." Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats

Grünen-Politiker Dahmen für staatliche Förderung

Menschen in den Pflegeberufen halten, das gibt auch Grünen-Politiker Janosch Dahmen als großes Ziel aus. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, dazu brauche es etwa die Garantie, dass die Pflegekräfte im Berufsalltag nicht überlastet werden - etwa durch Mindestpersonalbemessung und Freizeitausgleich für Überstunden. Um das umzusetzen, sprach sich Dahmen für mehr staatliche Förderung aus. Es sei richtig, dass Deutschland als reiches Land Geld in diesen Bereich investiere. Denn es komme als Betroffene jedem von uns selbst zugute. "Insofern ist es richtig, Geld in die Hand zu nehmen - auch vom Staat - und diesen wichtigen Bereich zu stärken", betonte Dahmen.

Wie sich die Situation in der Pflegebranche verbessern lässt - auch das ist eines der großen Diskussionsthemen bei den Sondierungsgesprächen in Berlin. Neben staatlicher Förderung wollen die Grünen, ebenso wie die SPD eine Pflege-Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, also auch Beamte und Selbstständige. Die FDP spricht sich jedoch dafür aus, grundsätzlich am bestehenden Nebeneinander von privater und gesetzlicher Versicherung festhalten. Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat ist es letztlich egal, welche Parteien welche Regierung stellen: Sie sagte, sie nehme jede, die es gut mache für die Pflege.