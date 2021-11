Pflegerat: Bei Impfpflicht ungeimpfte Mitarbeiter kündigen

Eine Kündigungsmöglichkeit für ungeimpfte Mitarbeiter fordert der Dachverband der wichtigsten Pflegeorganisationen, der Deutsche Pflegerat.

"Wenn der Gesetzgeber fordert, dass nur Geimpfte und Genesene in Pflegeheimen arbeiten dürfen, haben die Einrichtungen gar keine andere Wahl, als sich von diesen Mitarbeitenden zu trennen", sagte die Pflegeratspräsidentin Christine Vogler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Gesetzgeber muss handeln

"Wer zum Einfallstor für Corona im Pflegeheim wird, kann dort einfach nicht arbeiten", fügte Vogler hinzu. Der Gesetzgeber müsse daher klar vorgeben, dass Pflegeeinrichtungen ungeimpfte Mitarbeiter kündigen dürften.

Zuletzt hatten die Länder den Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag dazu aufgefordert, eine Impfpflicht für das Personal in Pflegeheimen einzuführen. Auch Politiker der Ampel-Parteien hatten sich für eine Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen ausgesprochen.

Pandemiezuschlag von 15 Prozent gefordert

Vogler kritisierte zudem den von Bund und Ländern angekündigten Pflegebonus scharf. "Einmalige Pflegeboni sind völlig unzureichend und keine Lösung", sagte sie. "Jeder Pflegebonus ist aus unserer Sicht ein Eingeständnis, dass Menschen in der Pflege viel zu wenig verdienen." Da in Zukunft mit weiteren Pandemien und Endemien zu rechnen sei, hält Vogler eine verbindliche Zulage für notwendig. Sie fordert, "für Pflegekräfte einen Pandemie- und Endemiezuschlag von 15 Prozent zum monatlichen Gehalt im Tarifvertrag festzulegen".

Kein entspanntes Weihnachten in den Pflegeheimen

An der hohen Arbeitsbelastung in der Pflege ändere mehr Geld aber nichts, so die Pflegeratspräsidentin. Viele Mitarbeiter hätten nach der dritten Welle gekündigt. "Ich bin sicher, dass wir auch nach der vierten Welle viele Pflegekräfte verlieren werden." Obwohl fast alle Heimbewohner vollständig geimpft seien, bleibe die Situation angespannt.

"Ich rechne nicht damit, dass wir in den Pflegeheimen entspannt Weihnachten feiern können", so Vogler. "Denn wenn die Infektionszahlen in der Bevölkerung steigen, kommt es auch in den Heimen zu mehr Ausbrüchen."

Besuchsverbote "nicht professionell"

Besuchsverbote in Pflegeheimen halte sie aber für "hochproblematisch" und für "nicht professionell". Bevor man die Menschen im Heim isoliere, müsse eine Impfpflicht eingeführt werden. "Wir dürfen nicht pflegebedürftigen Menschen den Kontakt zu ihren Angehörigen verweigern, nur weil Ungeimpfte Keime in die Heime tragen können."