Pflegekosten: Angehörige sollen entlastet werden

Wenn ein Pflegebedürftiger die Kosten für das Heim nicht bezahlen kann, springt das Sozialamt ein, das sich aber in den meisten Fällen das Geld zurückholt - von den Angehörigen. Das soll sich ändern – mit dem "Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe", oder kurz: dem sogenannten Angehörigen-Entlastungsgesetz.

Kinder mit Behinderung: Eltern sollen entlastet werden

Das Gesetz besagt, dass unterhaltspflichtige Eltern und Kinder erst dann zahlen müssen, wenn sie mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Das Einkommen von Ehepartnern wird dabei nicht mit einbezogen. Hier erkennt die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, noch Änderungsbedarf.

"Was uns auf jeden Fall fehlt, ist, dass natürlich die Ehepartnerinnen und Ehepartner auch entlastet werden […] wir fordern die gleiche Entlastungsregelung auch für Ehepartner." Vdk-Vorsitzende Verena Bentele

Nach Daten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) mussten Pflegebedürftige mit Stand 1. Juli 2019 im Bundesschnitt 1.891 Euro im Monat selbst zahlen. Bayern liegt etwas darüber: Dort zahlen die Pflegebedürftigen im Schnitt 1.925 Euro für einen Pflegeplatz dazu.

Wie viele Personen insgesamt von der neuen Regelung betroffen sein werden, ist unklar. In Bayern, so schätzt der CSU-Pflegeexperte Stephan Pilsinger, ist davon auszugehen, dass bis zu 90 Prozent derjenigen, die jetzt für die Pflegekosten zahlen, von dem geplanten Gesetz profitieren werden. Genaue Zahlen liegen Pilsinger jedoch nicht vor.

Drohen finanzielle Belastungen in Milliardenhöhe?

Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) beruft sich ebenfalls auf Schätzungen. Danach profitieren insgesamt 275.000 Personen von der neuen 100.000 Euro-Grenze. Heil beziffert die Kosten auf rund 300 Millionen Euro pro Jahr - für die die Kommunen aufkommen müssen; sie sind für die Sozialhilfe zuständig. Johann Keller vom Bayerischen Landkreistag befürchtet deshalb, dass auf die Kommunen große Belastungen zukommen werden, wenn sie künftig die Angehörigen von Pflegebedürftigen nicht mehr in die Pflicht nehmen dürfen. Keller will, dass der Bund einspringt: An sich gebe es einen alten Grundsatz, sagt er, wer anschafft, hat auch zu bezahlen.

Auch die bayerische Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU), die das Gesetz seit langem fordert, stellt sich vor die Kommunen:

"Der Bund hat die Kommunen von den zusätzlichen Kosten zu entlasten. Es ist wichtig, dass dies im Gesetzgebungsverfahren Berücksichtigung findet." Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml

Im Gesetzentwurf ist ebenfalls festgehalten, dass auch Eltern entlastet werden sollen, die erwachsene Kinder mit einer Behinderung haben.

Befürchtung: "Menschen werden schneller in Altenheime abgeschoben"

Wer nicht vom geplanten Gesetz profitiert, sind diejenigen, die ihre Angehörigen zuhause pflegen. Johann Keller vom Bayerischen Landkreistag sieht im Entwurf sogar ein Signal dafür, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt innerhalb der Familie nicht mehr im Vordergrund steht, sondern dass die öffentliche Hand sich dafür verantwortlich fühlt, alles zu übernehmen.

"Die Sorge besteht, dass die Menschen, die pflegebedürftig sind, schneller in ein Altenheim abgeschoben werden, auch wenn sie zuhause noch weiter gepflegt werden könnten. Das ist für die Menschen nicht besonders vorteilhaft, weil sie nicht mehr in der gewohnten Umgebung bleiben können." Johann Keller, Bayerischer Landkreistag

Lob aus Bayern für das geplante Gesetz

Auch der Pflege-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Prof. Peter Bauer, begrüßt das Angehörigen-Entlastungs-Gesetz:

"Endlich wurde erkannt, dass wir uns um den größten Pflegedienst unseres Landes, die pflegenden Angehörigen, kümmern müssen. Pflegende Angehörige leisten unglaublich viel für unsere Gesellschaft. Es braucht praktische Unterstützungsmöglichkeiten, aber ganz klar auch finanzielle Hilfen." Peter Bauer, Pflege-Beauftragter der Staatsregierung

Bayerns Gesundheitsministerin Huml setzt darauf, dass Familienangehörige beim Unterhalt für pflegebedürftige Eltern und erwachsene Kinder rasch entlastet werden: "Deshalb habe ich mich bereits seit langem dafür eingesetzt, dass auf das Einkommen der Kinder pflegebedürftiger Eltern erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro zurückgegriffen werden kann. Diese Forderung konnte bei den Verhandlungen über den Berliner Koalitionsvertrag durchgesetzt werden", so Huml.