Pflegebonus: Details von Lauterbach, Unmut in der Branche

Es gibt viele offene Fragen zum Pflegebonus: Wan kommt er? In welcher Höhe? Für wen? Diese Fragen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beantworten. Ein Gesetzentwurf stehe vor der Veröffentlichung. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte auf BR24-Anfrage, man werde in Kürze die Eckpunkte vorlegen.

Wie hoch wird der Corona-Bonus sein?

Wie hoch der Pflegebonus ausfällt, weiß auch die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Baehrens, noch nicht. Sie rechnet aber damit, dass die Prämie zeitnah ausgezahlt wird. Sobald der Entwurf aus dem Ministerium vorliege, werde sich der Bundestag damit zügig beschäftigen, sagt Baehrens. In der Folge könnte der Bonus in zwei, drei Monaten auf dem Konto der Pflegekräfte sein.

3.000 Euro machen die Runde

In mehreren Medienberichten ist von einem geplanten Bonus in Höhe von 3.000 Euro pro Pflegekraft die Rede. "Eher unwahrscheinlich", dass die Prämie so hoch ausfällt, heißt es aus Kreisen der Bundesregierung gegenüber BR24.

Der Betrag resultiert aus einem Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums. Darin heißt es, dass eine Prämie bis zu einer Höhe von 3.000 Euro steuerfrei gestellt werde, "wenn sie aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen gezahlt wird". Damit will wohl Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seinen Teil zur Anerkennung beitragen, indem er den Pflegebonus dem Zugriff des Fiskus entzieht. Dabei handelt es sich aber lediglich um einen finanziellen Rahmen für den Fall, dass die Länder zusätzlich zum Bundesbonus noch etwas drauflegen wollen.

Ungeduld und Unmut wachsen

Auf konkrete Informationen und Details warten die Pflegekräfte, Berufsverbände und Arbeitgeber schon lange. Sie wurden bisher immer wieder verschoben, erst auf Anfang, dann auf Ende Januar. Inzwischen machen sich Ungeduld und Unmut in der Branche breit.

Auch Ärzte wollen Bonus haben

In den vergangenen Tagen sind zudem immer mehr Forderungen und Erwartungen an den Pflegebonus laut geworden. Auch die Ärzteschaft erhebt inzwischen Anspruch auf den Corona-Bonus. Die Prämie dürfe nicht allein auf Pflegekräfte von Intensivstationen beschränkt werden.

Die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, erklärte: "Wir haben uns als Ärzteschaft bei der ersten Corona-Prämie ganz bewusst zurückgehalten und gesagt, jetzt ist die Pflege mal dran. Bei der zweiten Corona-Prämie haben wir uns schon sehr geärgert, dass die Ärzte nicht berücksichtigt wurden. Ein drittes Mal werden wir das nicht hinnehmen." Die Mediziner versorgten im Team mit den Pflegekräften die Patienten auf den Krankenhausstationen. Sie seien ebenfalls einer hohen Belastung ausgesetzt und tragen schließlich die Hauptverantwortung, sagt Johna weiter.

Bonus auch für medizinische Fachangestellte?

Der Deutsche Hausärzteverband wünscht sich, dass auch die Beschäftigten in den Arztpraxen, die Medizinischen Fachangestellten, eine finanzielle Unterstützung bekommen. Der Bundesvorsitzende, Ulrich Weigeldt, fordert, dass die Praxisangestellten wenigstens bei der Steuer entlastet beziehungsweise freiwillige Bonuszahlungen der Hausärzte an ihre Beschäftigten nicht besteuert werden. Schließlich sei der allergrößte Teil der Corona-Infizierten in den Praxen versorgt worden, unterstreicht Weigeldt. Außerdem sei ein großer Teil der Impfkampagne über die Arztpraxen gelaufen.

"All dies wäre ohne das Engagement der Medizinischen Fachangestellten nicht möglich gewesen. Seit Tag eins haben sie an vorderster Front gegen die Pandemie gekämpft und mussten dabei auch immer wieder den Kopf hinhalten, beispielsweise wenn Patientinnen und Patienten gefrustet waren, weil die von der Politik versprochenen Impfstofflieferungen nicht kamen“, sagte Weigeldt auf BR24-Anfrage.

Eine Milliarde Euro - oder mehr?

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, für den Pflegebonus eine Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen. Zu wenig, findet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Der Betrag müsse deutlich aufgestockt werden.

Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler erklärte in der "Rheinischen Post": "Im Gesundheitswesen arbeiten sehr viele Menschen, und die haben alle ihren Teil dazu beigetragen, in der Pandemie die Versorgung und Pflege sicherzustellen." So müssten neben dem Pflegepersonal in den Kliniken und Heimen auch die Beschäftigten in der Behindertenhilfe oder im Rettungsdienst davon profitieren, mahnte Bühler. Eine Staffelung der Prämie sei dabei denkbar. "Aber alle Beschäftigten müssen nach unserer Überzeugung etwas bekommen."

Dazu kommt Unterstützung aus den Reihen der SPD. Die Bundestagsabgeordnete Baehrens sagt, man wünsche sich, dass der Pflegebonus auch an die Beschäftigten in den Einrichtungen der Behindertenhilfe gehe.

Mehr Empfänger, weniger Prämie

Unabhängig davon, ob die Regierung bei der bisher geplanten Summe von einer Milliarde Euro bleibt oder noch etwas drauflegt: Das Volumen für den Pflegebonus wird begrenzt und endlich sein. Das heißt, je größer der Kreis der Empfänger, desto weniger Bonus bleibt am Ende für jeden Einzelnen.

Der Deutsche Pflegerat sieht aus diesen Gründen den Bonus kritisch. "Die Prämien-Auszahlung birgt die Gefahr von ungerechter Verteilung und kann unter den Pflegenden zur Spaltung beitragen“, sagt Pflegeratspräsidentin Christine Vogler im BR24-Interview. Sie gönne allen im Gesundheitsbereich eine Prämienzahlung, aber am Ende werde das Geld dafür nicht reichen.

4.000 Euro Bruttolohn als Einstiegsgehalt

Statt einem Pflegebonus müsse es dauerhaft deutlich bessere Löhne geben. Das Bruttoeinstiegsgehalt müsse künftig bei 4.000 Euro liegen, fordert Vogler. Sie schlägt außerdem Freistellungen von der Lohnsteuer vor, "sodass jeden Monat die Lohnsteuer ganz wegfällt oder zu 70 bis 80 Prozent wegfällt".

Ein weiterer Vorschlag: Krisensituationen langfristig in Tarif- und Arbeitsverträge einbauen. "Damit das nicht so ein Goodwill ist", so Vogler, abhängig davon, wer gerade regiert und wie viel Geld die Staatskasse hergibt. Dann würden Pflegekräfte in besonders belastenden Situationen und Zeiten automatisch einen Aufschlag auf ihren Lohn erhalten. Dies ließe sich laut Christine Vogler auch für weitere Berufsgruppen wie Ärzte und Medizinische Fachangestellte so regeln.

Gesetze seien "halbherzig und nicht zu Ende gedacht"

Der Frust und die Verzweiflung unter den Pflegenden seien groß, erklärt die Präsidentin des Pflegerats. Politisch wurde schon viel gesagt und angekündigt. Doch viele Gesetze seien "halbherzig und nicht zu Ende gedacht". Es brauche einen großen Wurf, spürbare Verbesserungen, eine Vision für die Zukunft. Vogler sagt dazu: "Wir stoßen oft auf offene Ohren, in der Regel immer bei den Parteien, die in der Opposition sind. Und die dann, wenn sie in die Regierung kommen, ganz oft am System Gesundheit selbst verzweifeln." Das könne so nicht weitergehen.