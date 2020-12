vor 21 Minuten

Pfizer: Nur halb so viel Corona-Impfstoff in diesem Jahr

Der US-Pharmakonzern Pfizer kann in diesem Jahr nur halb so viele Dosen Impfstoff liefern wie zunächst angekündigt: Statt 100 Millionen sollen es nur rund 50 Millionen sein – angeblich gab es Qualitätsprobleme in der Produktion.