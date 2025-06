Pfingstferien in Bayern: Wo im Reiseverkehr Geduld gefragt ist

Neben den zweiwöchigen Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern nutzen viele Ausflügler das lange Wochenende über den Pfingstmontag für einen Kurzurlaub. Das reicht für dichten Reiseverkehr - vor allem in Richtung Süden. Die Reisewelle rollt ab Freitagmittag - ein paar stauträchtige Strecken haben wir hier zusammengefasst.

Behinderungen durch Baustellen - auch in den Ferien

Die Autobahndirektionen versuchen Baustellen immer so zu planen, dass es in den Ferien zu möglichst geringen Einschränkungen kommt. Verhindern lassen sich baustellenbedingte Staus aber nicht. Auf der A8 bei Rohrdorf und Frasdorf zum Beispiel, wo wegen Brückenarbeiten nur eine Spur zur Verfügung steht, sollen während der Pfingstferien aber beide Fahrstreifen frei gemacht werden.

Für die A8 München - Salzburg und für die A93 Rosenheim - Kiefersfelden, die im Reiseverkehr häufig überlastet sind, hat die Autobahndirektion auf Basis vorhandener Daten aus den Vorjahren und der geplanten Baumaßnahmen einen Fahrkalender (externer Link) entwickelt, der die Verkehrsdichte in Anhängigkeit von der Reisezeit voraussagen soll.

Mehrere Baustellen werden aber auch in den Ferien für Behinderungen sorgen: Dazu gehört zum Beispiel der Bereich der Fahrbahnarbeiten auf der A9 bei Ingolstadt oder die Erneuerungsarbeiten auf der A93 zwischen dem Autobahndreieck Saalhaupt und Regensburg-Süd.

Auch in den Pfingstferien wird der Lkw-Verkehr am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein (externer Link) an sechs Terminen blockweise abgefertigt, es fällt aber keiner davon aufs Wochenende.

Staufalle Tunnelsanierung in Salzburg

Stau und Blockabfertigung drohen nach wie vor wegen der Generalsanierung der Tunnelkette Werfen, sowie des Ofenauer- und des Hiefler Tunnels. Auf einem 14 Kilometer langen Abschnitt läuft der Verkehr dort nur über eine Fahrspur – staut es sich, wird der Verkehr nur noch blockweise abgefertigt.

Rückblickend auf die Osterferien kam es auf dem Abschnitt zu Verzögerungen von einer Stunde und mehr. Die Asfinag nennt deswegen die Reisewelle zu Pfingsten "eine Herausforderung". Die Verkehrsfreigabe ist für den 26. Juni geplant - somit ist die Sanierung zumindest vor den bayerischen Sommerferien abgeschlossen.

Eine Umfahrung ist – je nach Reiseziel – nur mit einem Umweg möglich, zum Beispiel über die A93, St. Johann und Saalfelden nach Bischofshofen oder die Felbertauern Bundesstraße. Zur Reiseplanung bietet der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag Reiseinformationen in Echtzeit (externer Link) an.

Erneuerung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn

Während der mehrjährigen Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke auf der A13 Brennerautobahn in Tirol, steht pro Fahrtrichtung zur Entlastung des 55 Jahre alten Bauwerks nur eine Fahrspur zur Verfügung. Um in der Hauptreisezeit das Verkehrschaos zu mindern, wird an etwa 180 Tagen im Jahr eine zweite Fahrspur freigegeben (externer Link).

Aus Sicht der Asfinag, des Landes Tirol und der Polizei funktioniert das Verkehrskonzept bislang gut. Rückblickend auf die Osterferien hielten sich größeren Verzögerungen in Grenzen: "Am Gründonnerstag, einem der stärksten Reisetage des Jahres, gab es keine nennenswerten Probleme" teilte die Asfinag auf Anfrage des BR mit. Bei Unfällen oder Fahrzeugpannen kann es aber unvorhergesehen zu kilometerlangen Staus kommen.

Den Brenner in der Hauptreisezeit zu umfahren, kann seine Tücken haben. Die großräumige Ausweichroute über die A10 Tauernautobahn ist zwar möglich, wegen der genannten Tunnelsanierung aber mit Vorsicht zu genießen. Auch der Reschenpass ist nur bedingt empfehlenswert, weil dort bis Mitte kommenden Jahres wegen Bauarbeiten der Verkehr mit einer Ampelregelung nur einspurig geleitet wird. Je nach Start- und Zielort kann eine Route durch die Schweiz über Gotthard (externer Link) oder San-Bernadino Sinn machen – aber auch diese Strecken sind in der Ferienzeit stark belastet. Wichtiger Hinweis: Autobahnen in der Schweiz sind mautpflichtig (externer Link).

Abfahrtssperren und Grenzkontrollen

Um in Tirol und im Großraum Salzburg Anwohner vor starkem Reiseverkehr zu schützen, dürfen Reisende am Wochenende und an Feiertagen bei Stau auf der Autobahn nicht über Nebenstrecken umfahren. Diese Regelung gilt in Salzburg für mehrere Ausfahrten an der Tauernautobahn und in Tirol generell tagsüber an Wochenenden und Feiertagen entlang der Inntal-Autobahn und im Bereich Innsbruck / Brenner bis Anfang November. Urlauber mit Reiseziel in den entsprechenden Regionen sind natürlich ausgenommen.

Die neue Bundesregierung hat die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland verschärft. Die Kontrollpunkte an den Autobahnen A3, A8 und A93 bei der Einreise von Österreich nach Bayern gehören zwar bereits seit Jahren zum Alltag. Im Reiseverkehr kann es aber zu längeren Wartezeiten kommen. Wieder eingerichtet wurde ein Kontrollpunkt an der Saalachbrücke zwischen Freilassing und Salzburg. Nicht vergessen: Alle Reisenden im Auto – auch die Kinder – müssen sich natürlich bei einer Kontrolle ausweisen können.