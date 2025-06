Pfingsten nach Italien - für viele Strecken braucht's Geduld

Die Pfingstferien eignen sich hervorragend für Autourlaub in Italien. Die Reisedauer ist einigermaßen überschaubar und man kann mehr mitnehmen, als mit dem Flugzeug. Oft fahren Familien an bestimmte Urlaubsorte auch immer wieder – da geht die Erholung bald nach der Ankunft los. Doch durch Baustellen in Österreich verspricht die Anreise anstrengender zu werden als gewohnt. Die wichtigsten Staustrecken betreffen vor allem zwei Routen.

Blockabfertigung: Lange Wartezeiten auf der Tauernautobahn

Wer Urlaub in Norditalien plant, wie zum Beispiel in den beliebten Badeorten Venetiens, muss auf der Anreise über die Tauernautobahn die Sanierungsarbeiten der Tunnelgruppe zwischen Golling und Werfen beachten. Auch ohne Baustelle hat es sich auf der Strecke in den vergangenen Jahren in der Hauptreisezeit regelmäßig wegen Überlastung gestaut. Betroffen von den Verzögerungen waren auch die Zufahrten zum Tauern- und Katschbergtunnel, sowie die Mautstelle St. Michael im Lungau.

Die österreichische Infrastrukturgesellschaft Asfinag nennt die Reisewelle zu Pfingsten "eine Herausforderung" und rechnet mit Staus und Wartezeiten, die rings um die Tunnelbaustelle über den ganzen Tag in beiden Richtungen auftreten können. Die Verkehrsfreigabe ist für den 26. Juni geplant – somit ist die Sanierung zumindest vor den bayerischen Sommerferien abgeschlossen.

Sanierung der Luegbrücke: Staufalle für lange Zeit

Die Fahrt durch Tirol über den Brenner zum Beispiel nach Südtirol, den Gardasee oder weiter südlich bedeutet, dass die ohnehin überlastete Inntalautobahn und die Dauerbaustelle der Luegbrücke auf der A13 passiert werden muss. Bis mindestens Ende 2030 sollen die Arbeiten dauern, an deren Ende zwei neue, etwa 1.800 Meter lange Brückenbauwerke entstanden sein sollen.

Die sonst einspurige Verkehrsführung wird an rund 180 besonders starken Reisetagen pro Jahr aufgehoben, sodass wie davor auch zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Das Verkehrskonzept sieht vor, dass alle schweren Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen somit auf die innere Fahrspur wechseln – das ist besser für die Statik der alten Brücke. Pkw und Wohnwagen-Gespanne können wie bisher auch beide Fahrspuren nutzen.

Rückblickend auf die Osterferien kam es zu keinen größeren Verzögerungen in beide Richtungen: "Am Gründonnerstag, einem der stärksten Reisetage des Jahres, gab es keine nennenswerten Probleme" teilte die Asfinag auf BR-Anfrage mit. Bei Unfällen oder Fahrzeugpannen kann es aber unvorhergesehen zu kilometerlangen Staus kommen.