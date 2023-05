Stau-Prognose zu Pfingsten: Wo es eng werden könnte

Wer am Pfingstwochenende in den Urlaub fährt, der braucht Geduld. Laut ADAC könnte es sowohl innerhalb Bayerns, als auch auf den Straßen Richtung Süden zu extrem langen Staus kommen. Denn die Buchungszahlen nähern sich weiter dem Vor-Corona-Niveau, trotz gestiegener Preise.

“Viele Familien sitzen schon auf gepackten Koffern“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Alexander Kreipl. Deswegen sei Richtung Süden bereits ab Freitagmittag mit Behinderungen zu rechnen. Am Samstag werde ähnlich viel los sein. Entspannter dürfte es für Urlauber werden, die erst am Samstagnachmittag oder sogar am Sonntag mit dem Auto losfahren.

Staustellen in Bayern

Auf der A8 bei Holzkirchen sind schon allein wegen der Baustellen längere Staus vorprogrammiert. Grundsätzlich sind auf der gesamten Strecke der A8 Ulm-München-Salzburg Verzögerungen zu erwarten. Ebenso ein Dauer-Hotspot für Staus und zähfließenden Verkehr: Die A3 Nürnberg-Passau in beiden Richtungen zwischen Regenburg-Ost und Kreuz Regensburg. Besondere Staugefahr besteht laut ADAC auch auf der A7 am Grenztunnel Füssen, sowie auf der A99 Umfahrung München. Stockender Verkehr sei auch auf der A95/B2 München-Garmisch-Partenkirchen zu erwarten.

Nadelöhre Brenner- und Tauern-Autobahn

Auf der Tauern-Autobahn und der Brenner-Autobahn gibt es ebenfalls viele Baustellen. Diese könnten den Verkehr erheblich einschränken. ADAC-Verkehrsexperte Kreipl warnt vor großen Staus gerade in Richtung Brenner. Denn kurz vor dem Grenzübertritt von Österreich nach Italien sei aktuell eine große Baustelle auf der Lueg-Brücke, die für massive Behinderungen sorgen dürfte. Zudem wird derzeit die Ahrentalbrücke neu gebaut, sowie die Brücke Nösslach und die Schönbergkehre saniert. Aber schon auf der deutschen Seite sei an Pfingsten mit viel Stop-and-Go zu rechnen.

Von Nebenrouten ist abzuraten: Polizei kontrolliert Abfahrtsperren

Wer in Österreich auf der Autobahn im Stau steht, etwa um Salzburg oder in Tirol, der sollte auf keinen Fall versuchen auf Nebenrouten den Stau umfahren zu wollen. "Hier kontrolliert die Polizei strikt die Ausweich-Routen an den nächsten Wochenenden und Feiertagen", so Verkehrsexperte Kreipl. Denn der Reiseverkehr auf den Nebenstrecken sorgt für viel Verkehrschaos und Unmut in den Durchgangsortschaften. Auch könnten Rettungsdienste oder Feuerwehreinsätze durch das erhöhte Verkehrsaufkommen behindert werden.

Rückstau durch LKW-Blockabfertigung auf A93 und A8 erwartet

Das österreichische Bundesland Tirol hat bereits bei Kufstein-Süd an der Grenze zu Bayern für kommenden Freitag und Samstag Blockabfertigung für LKWs angekündigt. An diesen Tagen dürfen pro Stunde maximal 300 Lkw den Checkpoint bei Kufstein Nord passieren. "Das könnte Rückstaus bis zu 30 Kilometer Länge auf der A93 und auf der A8 zur Folge haben", warnt ADAC-Verkehrsexperte Kreipl. Aufgepasst also am Stauende, damit es nicht zu schweren Auffahrunfällen kommt. Allein für die Pfingstferien sind schon acht weitere sogenannte "Dosier-Tage" für LKWs angesetzt. Für das gesamte Jahr 2023 sind es 41.

Vignette vorab kaufen, Reifen und Flüssigkeiten checken

Wer nach Österreich fährt, der sollte bereits vorab die Vignette kaufen. Das ist auch digital möglich. Aufgepasst, ein Online-Kauf verlangt 18 Tage Vorlauf. Notfalls also das Pickerl an der Raststätte kaufen. Außerdem sollten auch die Reifen umfassend geprüft werden: Ist das Profil noch ausreichend griffig? Steckt ein Fremdkörper drin, der einen Platten verursachen könnte? Ist der Luftdruck ausreichend für ein mit Gepäck beladenes Auto? Darüber hinaus sollten auch die Flüssigkeiten nachgefüllt werden für Kühlung, Bremse, Scheibenwischer und Motor. Ganz wichtig: genügend Proviant einpacken.