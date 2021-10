Péter Márki-Zay: Der Überraschungs-Kandidat gegen Viktor Orban

Wir wollten uns eigentlich in Hódmezővásárhely treffen, einer mittelgroßen Stadt irgendwo im Süden Ungarns, nahe Szeged, am Drei-Länder-Eck Ungarn-Rumänien-Serbien. Einen Namen, den auszusprechen wir fleißig geübt haben: "Hod-Mesö-Vaschar-Hej!", denn, die Stadt soll beispielhaft werden für ganz Ungarn. Sie war Fidesz-Hochburg, die Mehrheit wählte Orban; eine zersplitterte Opposition von links, über liberal bis zu Grünen: keine Chance. Bis Péter Márki-Zay kam und die Stimmen aller, die gegen Fidesz waren, einsammeln konnte. Er hat's einfach versucht, sagt er. Es hat geklappt. Jetzt will er das gleich in ganz Ungarn wiederholen.

Erzkonservativ, wählbar für Linke?

Seit drei Jahren ist Márki-Zay Bürgermeister in Hódmezővásárhely, der Parteilose, der Quereinsteiger, der Marketing-Experte, der erzkonservative Vater von sieben Kindern, bekennend katholisch, den plötzlich auch Linke, Liberale, Grüne gewählt haben. Die Jungen vor allem! - Wie geht das bitte, frage ich. Der 49-jährige Marki-Zay lacht und erzählt, was ihm von den Jungen erzählt wird: "Nein, nein - wir bleiben links - aber wir wählen Dich, wir mögen, dass Du ehrlich bist, wir mögen, wie Du Politik angehst." Und Márki-Zay zieht daraus den Schluss: Vergessen wir "Links" oder "Rechts", viele mögen es, wenn jemand Werte vertritt. Und der – in seinem Fall – gezeigt hat, dass er es ernst meint, zum Beispiel mit dem Kampf gegen Korruption, auch in "seiner" Stadt. Er hat durchforsten lassen, Verfahren wurden angestrengt. Viele sind im Sand verlaufen, aber sie waren trotzdem wichtig, sagt er: symbolisch. Vertrauensbildende Maßnahmen. Vertrauen, auf das er auch im eben beginnenden Ungarn-weiten Wahlkampf baut.

Schockstarre im Orban-Lager

Wir treffen uns in der Hauptstadt Budapest. Seit sie ihn zum Kandidaten gemacht habe, ist Péter Márki-Zay unermüdlich unterwegs, um mit allen zu reden, um seine Allianz zusammenzuhalten. Hinter Márki-Zay stehen die Anhänger einer Sechser-Allianz, Parteien und Bewegungen die bisher immer konkurrierten – und so keine Chance hatten gegen die regierende Fidesz-Partei Orbans.

Das ist die größte Herausforderung im Wahlkampf, sagt auch Marki-Zay selbst. Seine Berater tragen Augenringe vor sich her, die Wahlnacht war fulminant und lang, als klar war, Márki-Zay ist der lachende Dritte, auf den sich die traditionell zersplitterte Opposition in Ungarn geeinigt hat – und der in den Online-Vorwahlen die meisten Stimmen bekommen hat, vor allem von Jung-Wählern. Die beiden aussichtsreichsten Konkurrenten bisher: Der eigentlich sehr populäre Bürgermeister von Budapest, Gergely Karacsony, er hat zugunsten Márki-Zays zurückgezogen – und Klára Dobrev, Vizepräsidentin des Europaparlaments, Ehefrau des früheren ungarischen Premierministers Ferenc Gyurcsány – und deshalb angreifbar. Die Fidesz-PR hatte sich schon eingeschossen. Mit Péter Márki-Zay konnte sie erstmal nichts anfangen. Kurze Schockstarre im Orban-Lager.

Vom Orban-Anhänger zum Herausforderer

Márki-Zay ist trotz langer Tage und kurzer Nächste seiner hellwach, konzentriert, auf den Punkt. Orban? Fidesz? Drohende Schmutzkampagnen? Lassen ihn demonstrativ kalt. Kennt er schon. Sein strategischer Vorteil: Er weiß sehr genau, wie der Gegner tickt. Er war früher selbst Fidesz-Anhänger, hat Fidesz gewählt, fand Orban gut. Marki-Zay lächelt, der Ex-Marketing-Mann nennt es seine "unique selling proposition", seinen Markenkern, dass er so i s t , wie Orban vorspiegelt zu sein. Daran hat Orban am meisten zu schlucken, triumphiert der Herausforderer ein wenig: Dass jetzt jemand kommt, "der die Werte wirklich lebt, die Orban nur vor sich her trägt." Orban, früher Pro-Europa und Anti-Putin, so Marki-Zay, habe sich ins krasse Gegenteil verwandelt. Jetzt sei Orban eine "Puppe Putins", der mehrfach den Westen, die EU, die NATO betrogen habe. Und das diene nicht den Interessen Ungarns, das sei für ihn, Màrki-Zay, schlicht: "empörend".

Europa – ja bitte, sagt der Kandidat

Márki-Zay spricht ruhig und verbindlich, aber langsam kommt er in den Wahlkampfmodus. Orban habe fast eine Art Diktatur eingerichtet, Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz - vorbei, "schrecklich" sagt Márki-Zay. Gleichzeitig weiß er, dass er sich als konservativer Kandidat erstmal vielen erklären muss. Abtreibung? Der Katholik ist dagegen, persönlich, aber unter Strafe stellen, per Gesetz, nie - nicht ihm. "Wir wollen eine weltoffene, tolerante Gesellschaft", sagt er. Eine Botschaft an den Rest Europas (außer Polen vielleicht): "Egal, ob jemand links oder rechts, hetero oder homosexuell, Roma oder Jude ist", - alle sollten gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sein, nicht bedroht durch Hass-Kampagenen. Und Márki-Zay schiebt ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union nach, zu Europas Werten, Europas Rechtsordnung. Die Mehrheit in Ungarn sei für ein Europa, so wie es die EU will. Er will, sollte er gewinnen, den Euro in Ungarn einführen.

Kann er damit gewinnen, im nächsten Jahr? Márki-Zay setzt auf Wechselstimmung. "Ungarn brauche den "Change", sagt er: "Viele merken, jetzt gibt es eine realistische Chance, kein Wechsel nach rechts oder links, sondern: aufwärts."

Social-Media-Wahlkampf

Das Symbol der vereinten Opposition soll eine blaue Schleife sein. Marki-Zay trägt sie stolz am Revers des dunklen Anzugs. Frauen aus seiner Heimatstadt Hódmezővásárhely binden diese blauen Schleifen, freiwillige Helferinnen. Viele seiner Anhänger würden umgerechnet zehn Euro im Monat spenden, für das blaue Band, für den Wahlkampf des Kandidaten. Kleinspenden und ein Wahlkampf, der vor allem auf Social Media stattfinden soll - damit will Márki-Zay den mit Garantie harten Wahlkampf gegen Orbans Übermacht in Ungarn bestehen, mit YouTube, mit Facebook. Er und sein Wahlkampfmanager lebten in den USA, als Barack Obama seinen Wahlkampf ähnlich organisiert hat.

In den ersten Tagen hat das schon mal funktioniert. Orbans Verbündete sortieren sich erst langsam, mit Peter Marki-Zay hatten vor allem sie nicht gerechnet.