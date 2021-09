Peter Boehringer (AfD): "Das Pariser Klimaabkommen kündigen"

Der AfD-Spitzenkandidat in Bayern für die Bundestagswahl, Peter Boehringer, sieht derzeit keine Koalitionsmöglichkeit für seine Partei. Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 sagte Boehringer daher mit Blick auf den Wahlkampf: "Es ist vielleicht ein bisschen leichter, weil wir dann wirklich keine Rücksicht auf koalitionstaktische Fragen nehmen müssen, keine Abstriche an inhaltlichen Aussagen machen müssen."

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

Boehringer: Klimaschutz "ein unglaublich teures Thema"

Boehringer bekräftigte die Forderung der AfD, aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen zu wollen. Der Klimaschutz sei auch finanziell "ein unglaublich teures Thema", so Boehringer. "Es wird in unserer aller Lebensbereiche eindringen. Es wird uns unser Leben vorschreiben, den Verkehr, das Wohnen, das Arbeiten, die Energieerzeugung sowieso - wohlgemerkt unabhängig jetzt davon, ob man dem offiziellen Narrativ glaubt, dass der Treibhauseffekt wirklich vorhersehbar ist, dass man exakt weiß, wie die Welttemperatur in 80 Jahren ist."

Boehringer fordert Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens

Der deutsche Anteil von zwei Prozent an der weltweiten CO2-Emissionen rechtfertige nicht "die unfassbaren Maßnahmen", betonte Boehringer. Deutschland sei das einzige Land, das "in dieser Form" mitmache. "Die ganzen Großen machen nicht wirklich mit bei Paris." Boehringer nannte als Beispiele Australien, die USA, China, Russland, Indien und Kanada.

Auf die Frage, was der neue Kanzler, die neuen Kanzlerin am ersten Arbeitstag anpacken sollte, sagte Boehringer: "Das Pariser Klimaabkommen kündigen."

"Hier ist Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!