Pestizidrecherche: Südtiroler Apfelwelt in Aufruhr

"Sie haben eingeschlagen wie eine Bombe, die Berichte in deutschen Medien über den Einsatz von Pestiziden im Vinschgau": So begann am Mittwochabend die Nachrichtensendung 10 nach 10 von Rai Südtirol. Von "Polemik" spricht der Südtiroler Landesrat für Landwirtschaft Arnold Schuler. Er wirft BR und SZ Skandalisierung vor. In Südtirol sorgt die Recherche für viel Aufmerksamkeit, zahlreiche Südtiroler Medien berichten darüber.

Ausführliches Analyse zum Apfelanbau: 38 Mal Pestizide in einer Saison

Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung haben 681 Betriebshefte von Apfelbauern aus Teilen der Region Vinschgau aus dem Jahr 2017 ausgewertet. Die Ergebnisse sind damit nicht für ganz Südtirol repräsentativ. Im Rahmen des sogenannten Südtiroler "Pestizid-Prozesses" gegen Mitarbeiter des Umweltinstituts München e.V. sind die Betriebshefte einsehbar geworden. Normalerweise sind solche Daten öffentlich nicht zugänglich.

38 Pestizid-Behandlungen auf durchschnittlicher Apfelplantage

Insgesamt sind über 590.000 Spritzeinsätze dokumentiert. Eine durchschnittliche Apfelplantage wird laut Betriebsheften in der Saison 2017 im Schnitt 38 Mal mit Pestiziden behandelt. Experten wie der Umweltwissenschaftler Ralf Schulz von der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau halten das für sehr viel.

"Wir haben eine Landwirtschaft entwickelt, in der wir uns stark abhängig gemacht haben von Pestiziden", sagt Ralf Schulz. Es sei eine Art Teufelskreis, in dem immer mehr Pestizide notwendig würden.

Südtiroler Apfelwirtschaft rechtfertigt sich

Thomas Oberhofer, Obmann des Vinschgauer Verbands für Obst- und Gemüsebauern, sagt, es sei nicht nachvollziehbar wie BR und SZ auf 38 Behandlungen in der Saison kämen. Er verweist auf Studien des deutschen Julius-Kühn Instituts (JKI), das maximal 21 Behandlungen zwischen Blüte und Ernte für Südtirol bescheinigt.

Die Zahl des JKI deckt sich mit der Analyse des Bayerischen Rundfunks: In der BR-Auswertung zählen Datenjournalisten im Schnitt 21 Einsatztage. An diesen 21 Tagen wurden im Schnitt 38 Pestizide gespritzt.

Die Behandlungshäufigkeit ist laut dem JKI "ein Maß für den Aufwand an Arbeitszeit und Energie" und nicht dafür, wie viele Pestizide auf einem Feld gespritzt werden. Das JKI zählt also, wie oft ein Traktor über das Feld fährt, und nicht, wie viele Pestizide dabei gespritzt werden.